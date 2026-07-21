Казахстанским фермерам продлили срок страхования урожая до 31 июля

В целях расширения возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей и обеспечения дополнительного времени для оформления страховой защиты срок приема заявок продлен до 31 июля 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Подать заявку на заключение договора страхования можно через платформу Kezekte.kz.

Страховая защита доступна для фермеров области Абай, области Улытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Период страховой защиты действует с 15 августа по 14 октября 2026 года и покрывает риски, связанные с избыточной влажностью почвы в период уборки урожая.

Все процедуры — от подачи заявки и заключения договора до получения страховой выплаты — осуществляются полностью в электронном формате через информационную систему агрострахования Qalqan, размещенную на платформе Kezekte.kz. Для оформления договора необходимо наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Стоимость страхового полиса для аграриев снижена на 80% благодаря государственной поддержке. Государство субсидирует большую часть страховой премии, поэтому сельхозтоваропроизводитель оплачивает лишь 20% от полной стоимости страхования.

АО «Аграрная кредитная корпорация» рекомендует сельхозтоваропроизводителям воспользоваться возможностью защитить будущий урожай от неблагоприятных погодных условий и оформить страховой полис до завершения приема заявок — 31 июля 2026 года.

Отметим, что аграрии восьми регионов и города Шымкента уже приступили к уборочной кампании.