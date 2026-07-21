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    Казахстанским фермерам продлили срок страхования урожая до 31 июля

    В целях расширения возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей и обеспечения дополнительного времени для оформления страховой защиты срок приема заявок продлен до 31 июля 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

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    Фото: акимат Жамбылской области

    Подать заявку на заключение договора страхования можно через платформу Kezekte.kz.

    Страховая защита доступна для фермеров области Абай, области Улытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

    Период страховой защиты действует с 15 августа по 14 октября 2026 года и покрывает риски, связанные с избыточной влажностью почвы в период уборки урожая.

    Все процедуры — от подачи заявки и заключения договора до получения страховой выплаты — осуществляются полностью в электронном формате через информационную систему агрострахования Qalqan, размещенную на платформе Kezekte.kz. Для оформления договора необходимо наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

    Стоимость страхового полиса для аграриев снижена на 80% благодаря государственной поддержке. Государство субсидирует большую часть страховой премии, поэтому сельхозтоваропроизводитель оплачивает лишь 20% от полной стоимости страхования.

    АО «Аграрная кредитная корпорация» рекомендует сельхозтоваропроизводителям воспользоваться возможностью защитить будущий урожай от неблагоприятных погодных условий и оформить страховой полис до завершения приема заявок — 31 июля 2026 года.

    Отметим, что аграрии восьми регионов и города Шымкента уже приступили к уборочной кампании.

    Сельское хозяйство Фермеры Аграрии Минсельхоз Сельхозпродукция Страхование Урожай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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