Уборочная кампания началась в Казахстане

К уборке приступили аграрии восьми регионов и города Шымкент, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В частности, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, области Жетысу.

По предварительным итогам, сельхозтоваропроизводители демонстрируют высокие темпы уборочных работ и существенный рост урожайности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день намолочено 634 тыс. тонн зерновых культур. Средняя урожайность составляет 20,6 ц/га, что почти в 1,7 раза превышает показатель на аналогичную дату прошлого года (12,2 ц/га).

Положительная динамика наблюдается и по основным сельскохозяйственным культурам. Так, валовой сбор пшеницы достиг 461,2 тыс. тонн при средней урожайности 19,1 ц/га. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года урожайность составляла 13,7 ц/га.

Высокие результаты демонстрирует и уборка ячменя. На сегодняшний день собрано 157,8 тыс. тонн культуры. Средняя урожайность составляет 17,0 ц/га, что почти в два раза выше показателя прошлого года (8,7 ц/га).

Для проведения уборочной кампании аграрии полностью обеспечены необходимой сельскохозяйственной техникой. В сельхозформированиях страны насчитывается 133,9 тыс. тракторов, около 5,6 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. почвообрабатывающих орудий.

Для своевременного проведения уборочных работ государством предусмотрено выделение порядка 401 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

Ранее сообщалось о том, что более девяти миллионов тонн кормов уже заготовили в Казахстане на зиму.