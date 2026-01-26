Казахстанских туристов в Индии предупредили об опасной инфекции

Вирус Нипах, зарегистрированный в Западной Бенгалии — опасная зоонозная инфекция, которая передается человеку от летучих мышей, свиней, через заражённые продукты питания, а также при тесном контакте с больным человеком.

В связи с тем, что на сегодняшний день вакцины и специфического лечения от вируса Нипах пока не существует, основное внимание людей, которые потенциально могут контактировать с носителем вируса, должно быть направлено на профилактику.

В Национальном центре общественного здравоохранения РК рекомендуют тем, кто планирует поездки в регионы с зарегистрированными случаями, соблюдать ряд мер предосторожности.

• Избегать контакта с летучими мышами, свиньями и другими животными;

• Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом или использовать антисептик;

• Употреблять только безопасную питьевую воду;

• Не пить сырой финиковый сок и не есть продукты, которые могли быть загрязнены животными;

• Тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.

— При появлении симптомов, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавнем пребывании в регионах риска, — рекомендовали специалисты.

