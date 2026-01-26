РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанских туристов в Индии предупредили об опасной инфекции

    В штате Западная Бенгалия (Индия) зафиксировано пять случаев заражения опасным вирусом Нипах. О мерах профилактики рассказали в Национальном центре общественного здравоохранения, передает Kazinform.

    летучие мыши
    Фото: Freepik

    Вирус Нипах, зарегистрированный в Западной Бенгалии — опасная зоонозная инфекция, которая передается человеку от летучих мышей, свиней, через заражённые продукты питания, а также при тесном контакте с больным человеком.

    В связи с тем, что на сегодняшний день вакцины и специфического лечения от вируса Нипах пока не существует, основное внимание людей, которые потенциально могут контактировать с носителем вируса, должно быть направлено на профилактику.

    В Национальном центре общественного здравоохранения РК рекомендуют тем, кто планирует поездки в регионы с зарегистрированными случаями, соблюдать ряд мер предосторожности. 

    • Избегать контакта с летучими мышами, свиньями и другими животными;

    • Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом или использовать антисептик;

    • Употреблять только безопасную питьевую воду;

    • Не пить сырой финиковый сок и не есть продукты, которые могли быть загрязнены животными;

    • Тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.

    — При появлении симптомов, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавнем пребывании в регионах риска, — рекомендовали специалисты.

    Напомним, Индия введет бесплатные визы для Казахстана.

    Ранее стало известно, что восемь лет в Казахстане не регистрируют новых случаев лепры. 

    Теги:
    Туризм Здравоохранение Индия Минздрав РК
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают