Индия введет бесплатные визы для Казахстана

По его словам, правительство Индии приняло решение предоставлять гражданам Казахстана бесплатные визы сроком до 30 дней для туристических поездок, медицинского лечения и сопровождающих лиц.

— С целью поощрения двустороннего туризма правительство Индии приняло решение предоставлять гражданам Казахстана бесплатные визы сроком до 30 дней, — заявил посол.

Он уточнил, что оформить визу можно как онлайн, так и при личном обращении в Посольство Индии.

Посол также отметил рост туристического обмена. По оценкам индийской стороны, в 2025 году Казахстан посетили около 250 тысяч граждан Индии.

В своем выступлении дипломат подчеркнул, что Индия сегодня является четвертой по величине и одной из самых быстрорастущих экономик мира, демонстрируя устойчивое развитие в сферах IT, искусственного интеллекта, финтеха, фармацевтики и цифровой инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено стратегическому партнерству между Индией и Казахстаном. По словам посла, страны активно взаимодействуют в рамках ШОС, БРИКС, СВМДА, ООН и формата «Индия — Центральная Азия».

Он также отметил, что объем двусторонней торговли составляет около 1 млрд долларов США, однако потенциал сотрудничества значительно выше.

В завершение Ю. К. Сайлас Тангаль поздравил гостей с Днем Республики Индия и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.