    13:23, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Индия введет бесплатные визы для Казахстана

    В Астане состоялся официальный прием по случаю 77-й годовщины Дня Республики Индия. В ходе мероприятия Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Казахстане Ю. К. Сайлас Тангаль озвучил ключевые направления двустороннего сотрудничества и сообщил о введении бесплатных виз для казахстанцев, передает Kazinform.

    р
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По его словам, правительство Индии приняло решение предоставлять гражданам Казахстана бесплатные визы сроком до 30 дней для туристических поездок, медицинского лечения и сопровождающих лиц.

    р
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — С целью поощрения двустороннего туризма правительство Индии приняло решение предоставлять гражданам Казахстана бесплатные визы сроком до 30 дней, — заявил посол.

    Он уточнил, что оформить визу можно как онлайн, так и при личном обращении в Посольство Индии.

    р
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Посол также отметил рост туристического обмена. По оценкам индийской стороны, в 2025 году Казахстан посетили около 250 тысяч граждан Индии.

    р
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В своем выступлении дипломат подчеркнул, что Индия сегодня является четвертой по величине и одной из самых быстрорастущих экономик мира, демонстрируя устойчивое развитие в сферах IT, искусственного интеллекта, финтеха, фармацевтики и цифровой инфраструктуры.

    р
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Отдельное внимание было уделено стратегическому партнерству между Индией и Казахстаном. По словам посла, страны активно взаимодействуют в рамках ШОС, БРИКС, СВМДА, ООН и формата «Индия — Центральная Азия».

    р
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Он также отметил, что объем двусторонней торговли составляет около 1 млрд долларов США, однако потенциал сотрудничества значительно выше.

    р
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В завершение Ю. К. Сайлас Тангаль поздравил гостей с Днем Республики Индия и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

