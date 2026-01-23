Восемь лет в Казахстане не регистрируют новых случаев лепры

По официальным данным на начало 2026 года среди страдающих лепрой (болезнью Хансена) нет детей и подростков. Болеет лепрой исключительно население старших возрастов, что характерно для угасающих очагов этой инфекции.

Снижение заболеваемости лепрой в стране носит устойчивый характер. В последние время продолжается регистрация единичных случаев лепры, за 12 лет всего выявлено — 3, последний — в 2017 году. На начало 2026 года в Казахстане проживают 212 больных и 224 контактных лиц.

— В нашей стране лепра фактически элиминирована. Казахстан относится к странам с низким бременем болезни. Сегодня во всем мире важная роль отводится вопросам профилактики заболевания. Приоритетной задачей остается вторичная профилактика, лечение последствий (осложнений) лепры, предупреждение рецидивов заболевания, — отмечает Роза Куанышбекова, директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

В Казахстане лепру начали лечить почти 100 лет назад, с 1929 года, когда Постановлением Совнаркома СССР было принято решение об организации лепрозория в Казахской ССР. Сегодня Казахский республиканский лепрозорий — специализированное лечебное учреждение особого типа, осуществляющее не только специфическое лечение, но и реабилитацию своих пациентов. Лепрозорий находится в Кызылординской области и имеет два диспансера. Помимо специального лечения больные получают всю необходимую медицинскую помощь (хирургическую, офтальмологическую, стоматологическую, терапевтическую) и реабилитацию.

— Лепрозорий не является местом для изоляции больных лепрой. Пациенты, состоящие на учете, имеют возможность получать лечебно-оздоровительные и реабилитационные услуги в других медицинских организациях страны. Среди пациентов есть люди с ивалидностью, которым нужен постоянный медицинский уход, бездомные, больные без родственников и без определенного места жительства, нуждающиеся и в социальном приюте. Диспансеризация больных лепрой осуществляется пожизненно в связи с риском рецидива, — сообщил главный врач Казахского республиканского лепрозория Молдагали Сейталиев.

За всю историю лечения лепры медики страны применяли различные тактики. Вначале мероприятия были направлены, в основном, на выявление и изоляцию пациентов. Затем на первый план выступила задача проведения химиотерапии. В настоящее время актуальна профилактика лепры — предотвращение инвалидности и реабилитация больных.

Отметим, что основной путь передачи лепры— воздушно-капельный, при тесном и длительном контакте с нелеченым больным, а также через поврежденную кожу.

Но заразность при этом низкая, так как заболевание не передается при рукопожатиях, объятиях или совместном использовании посуды.

