Впервые в Алматы провели уникальное хирургическое вмешательство на мозге

15-летний пациент страдает редким генетическим заболеванием — дофа-чувствительной дистонией первого типа, это было выявлено полтора года назад и подтверждено генетически.

Клинически заболевание проявлялось выраженными непроизвольными движениями в конечностях, преимущественно с левой стороны, а также формированием патологических поз и их сочетаний.

Ранее пациент проходил медикаментозное лечение, которое на начальном этапе дало положительный эффект, однако со временем заболевание стало прогрессировать. Также дважды проводились инъекции диспорта, после которых отмечалось лишь временное улучшение состояния. В связи с отсутствием стойкого эффекта от консервативной терапии было принято решение о хирургическом лечении методом глубокой стимуляции головного мозга.

— Была выполнена стереотаксическая билатеральная имплантация глубинных электродов. Данное оперативное вмешательство проведено впервые в Алматы. Ранее подобные операции детям выполнялись лишь в нескольких случаях и только в Национальном центре нейрохирургии в Астане, — отметил директор ДГКБ № 2 Алматы Марат Рабандияров.

Операция была проведена совместной командой специалистов. Хирургическое вмешательство выполнено под руководством приглашенного нейрохирурга из столичной больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Талгата Ермекова.

По словам руководителя больницы, основная цель операции — значительное улучшение качества жизни пациента, снижение выраженности непроизвольных движений и восстановление возможности полноценной социальной и повседневной активности.

Отдаленные послеоперационные результаты подтвердили эффективность данного метода хирургического лечения. Как сообщила врач-невролог, нейрофизиолог Гульнура Касенова, у ребенка улучшилась походка, значительно уменьшились непроизвольные движения в верхних конечностях. На фоне положительных двигательных изменений улучшилось и эмоциональное состояние пациента, у него появилось желание посещать школу и вести активную социальную жизнь.

Стоит отметить, что данная инновационная операция проводится в рамках ОСМС. Дети относятся к категории граждан, застрахованных государством, что позволяет получать высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно.

Ранее мы рассказывали о том, что заболеваемость туберкулезом снизилась в Алматы.