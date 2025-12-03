РУ
    02 Декабрь 2025

    Казахстанские ветераны показали класс на чемпионате Азии по легкой атлетике

    38 человек из Казахстана в возрасте от 35 до 78 лет участвовали в чемпионате Азии категории Мастерс по легкой атлетике, который прошел в индийском городе Чаннаи, передает агентство Kazinform.

    Фото: Instagram Валерия Жумадилова

    Турнир оказался для казахстанских ветеранов легкой атлетики весьма успешным, они в целом 67 раз поднимались на пьедестал почета, держа в руках флаг Казахстана. Среди триумфаторов азиатского первенства 78-летняя Амегульсим Мусулманова (многократная чемпионка Азии), 78-летний Марат Балтабаев (трехкратный чемпион Азии), 67-летний Сергей Поликарпов (трехкратный чемпион и рекордсмен Азии) и еще много атлетов.

    Фото: Instagram Валерия Жумадилова

    По статистике Казахстан занимает 26 место по количеству населения среди 50 стран Азии, но на азиатском первенстве по легкой атлетике казахстанские ветераны-легкоатлеты заняли пятое место в общекомандном медальном зачете, обогнав такие страны как Индонезия, Малайзия, Япония и Китай.

    Напомним, что национальную сборную Казахстана по легкой атлетике в ноябре 2025 года возглавил украинский специалист, воспитавший олимпийских чемпионов. 

    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Индия
    Альберт Ахметов
    Автор
