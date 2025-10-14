РУ
    17:52, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские таеквондисты завоевали две медали на турнире в Черногории

    Команда Казахстана по таеквондо отметилась двумя медалями на турнире G-1 в Подгорице (Черногория), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    На первую ступень пьедестала поднялся Максат Орынбасар. Он завоевал золотую награду в весовой категории до 74 килограммов.

    Азирет Дуйсенбек показал третий результат в категории до 58 килограммов.

    Добавим, что в турнире приняли участие более 300 атлетов из 24 стран.

    Ранее мы сообщали, как Казахстан готовится к сложному ЧМ по таеквондо.

