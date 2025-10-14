Казахстанские таеквондисты завоевали две медали на турнире в Черногории

На первую ступень пьедестала поднялся Максат Орынбасар. Он завоевал золотую награду в весовой категории до 74 килограммов.

Азирет Дуйсенбек показал третий результат в категории до 58 килограммов.

Добавим, что в турнире приняли участие более 300 атлетов из 24 стран.

