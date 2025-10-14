17:52, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
Казахстанские таеквондисты завоевали две медали на турнире в Черногории
Команда Казахстана по таеквондо отметилась двумя медалями на турнире G-1 в Подгорице (Черногория), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
На первую ступень пьедестала поднялся Максат Орынбасар. Он завоевал золотую награду в весовой категории до 74 килограммов.
Азирет Дуйсенбек показал третий результат в категории до 58 килограммов.
Добавим, что в турнире приняли участие более 300 атлетов из 24 стран.
Ранее мы сообщали, как Казахстан готовится к сложному ЧМ по таеквондо.