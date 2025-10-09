РУ
    19:44, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    6-7 боев в день: как Казахстан готовится к сложному ЧМ по таеквондо

    Сборная Казахстана по тхэквондо WTF (олимпийская версия) примет участие в чемпионате мира. Главный тренер национальной команды Есбол Султанов объявил состав и рассказал о подготовке к трудностям, которые ждут спортсменов на мировом первенстве, передает Kazinform.

    Таэквондо федерациясының баспасөз қызметі
    Фото: пресс-служба Федерации таэквондо

    Чемпионат мира по тхэквондо (WT) среди взрослых пройдет в китайком Уси с 24 по 30 октября.

    На чемпионат мира зарегистрировался 991 спортсмен из 179 стран. 18 таеквондистов представят Казахстан на самом важном соревновании года.

    — Сейчас мы находимся в ЦОП Алматы, где проводим последний перед чемпионатом мира учебно-тренировочный сбор. Отрабатываем технику, тактику. Соперников всех знаем, с кем будем встречаться в поединках на чемпионате мира. На мировое первенство не приедет ни один слабый спортсмен. Представьте, почти 980 участников, в каждом весе по 80-90 атлетов. То есть, каждый спортсмен на чемпионате мира по 6-7 схваток в день будет проводить. Это нелегко физически, нужны не только силы и выносливость, но и эмоциональная сторона тоже является ключом к победе. Мы сейчас как раз модели вырабатываем и отрабатываем на практике с нашими спортсменами, — сказал Султанов.

    Наставник также добавил, что в тренировочном процессе внедряет научный подход.

    — Считаю, что на хорошем уровне сейчас наши спортсмены, они прошли тесты, медосмотры, а программы тренировок вырабатываем и корректируем с применением новых технологий, основанных на данных пульса, параметрах работы сердца и так далее. Наши спортсмены в предыдущие месяцы хорошо провели большие соревнования, вошли в Топ на Универсиаде, Гран-При. На чемпионате мира будет сложнее, но я уверен, что с нашей подготовкой мы покажем максимум. 19 октября вылетаем в Китай, за оставшееся время доработаем по нашим планам, — сказал главный тренер сборной Казахстана по таеквондо Есбол Султанов.

    Отбор атлетов в состав команды, по его словам, проходил на основе результатов на чемпионате Республики Казахстан среди взрослых.

    Спортсмены, отличившиеся на Чемпионате страны, участвовали в международных соревнованиях Bulgaria Open 2025 в Болгарии и WT President’s Cup — Asian region в Китае. 

    — Для участия в чемпионате мира мы сформировали команду из спортсменов, которые проявили себя и показали высокие результаты на обоих соревнованиях. Национальная сборная будет участвовать в чемпионате мира в полном составе, в 8 мужских и 8 женских весовых категориях. Только лучшие из лучших получили возможность выступить на чемпионате мира. В настоящее время у нас есть несколько спортсменов, которые успешно и стабильно показывают высокие результаты в новом сезоне. Мы возлагаем большие надежды на Нодиру Ахмедову, Тлеулеса Тамирлана, Батырхана Толеугали, Батырхана Шуленова, Каблана Бейбарыса и Самирхона Абабакирова, которые входят в число лидеров мирового первенства в своих весовых категориях. Все наши спортсмены тщательно и по плану готовились к чемпионату мира. В последние годы страна не завоевывала медалей на чемпионате мира. В этот раз мы приложим все усилия, чтобы улучшить свои результаты и вернуться с медалью, — заверил главный тренер.

    Таеквондодан Қазақстан кубогы кезеңінің алғашқы жеңімпаздары белгілі болды
    Фото: НОК

    На чемпионате мира в Китае Казахстан представят следующие спортсмены:

    Мужская команда:

    • - 54 кг: Бекзод Кадиркулов
    • - 58 кг: Тамирлан Тлеулес
    • - 63 кг: Самирхон Абабакиров
    • - 68 кг: Дамир Шуленов
    • - 74 кг: Бекасыл Эргеш
    • - 80 кг: Батырхан Толеугали
    • - 87 кг: Нурлан Мырзабаев
    • + 87 кг: Бейбарис Каблан

    Женская команда:

    • - 46 кг: Айдана Кумартаева
    • - 49 кг: Нодира Ахмедова
    • - 53 кг: Азиза Каражанова
    • - 57 кг: Мария Севостьянова
    • - 62 кг: Айша Адильбеккызы
    • - 67 кг: Нурай Хусаинова
    • - 73 кг: Назима Махмутова
    • + 73 кг: Евгения Каимова

    Мировое первенство пройдет в Китае с 24 по 30 октября. 

