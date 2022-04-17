Казахстанские спортсмены будут тренироваться на гребной базе в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области приближается сезон занятий водными видами спорта и старт пляжного туризма. В мае в областном центре планируют запустить воду в новый гребной канал и туристско-рекреационный центр «Туркестан» и проверить их работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким области Омирзак Шукеев посетил строительные объекты и ознакомился с ходом работ.

«Гребной канал придаст новый импульс развитию водного спорта. В регионе сильная команда по гребле. Казахстанская молодежь будет развивать свое мастерство в Туркестане и участвовать в международных соревнованиях. Этому проекту уделяется большое внимание на республиканском уровне, поэтому он должен быть качественным и отвечать современным требованиям», - сказал глава региона.

На новой базе площадью в 100 гектаров будут заниматься греблей, академической греблей и другими видами спорта. Также она станет центром притяжения туристов. Наряду с профессиональным спортом, на канале можно будет покататься на лодках, провести здесь отдых. Когда из водохранилища «Кенсай-Коскорган» пустят воду, проект начнет свою реализацию. Воду на гребной базе планируют использовать и для улучшения климата Туркестана и увеличения площади зеленых насаждений.

Жаркий климат Туркестана позволяет развивать пляжный туризм. Раньше на территории города было лишь несколько бассейнов, мест для купания катастрофически не хватало. Теперь в областном центре будет новое искусственное озеро и пляж.

Продолжается строительство туристско-рекреационного центра «Туркестан». Уже устроены дамбы искусственного озера, завершены работы по заливке бетона. Территорию центра благоустроят, высадят здесь деревья, построят объекты для отдыха.

Аким области поручил подрядчикам и ответственным руководителям обеспечить качественную и своевременную сдачу объекта.