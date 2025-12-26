Казахстанские штангисты завоевали четыре «золота» на турнире в Кыргызстане

В активе нашей сборной — четыре «золота» и одно «серебро».

Первыми на турнире стали Акмолда Сайрамкез (до 65 кг), Аянат Жумагали (до 77 кг), Сания Орманбаева (до 86 кг), Акерке Байманап (свыше 86 кг).

На втором месте завершила свое выступление Марта Давлетиярова (до 77 кг).

Напомним, что в начале декабря в Астане прошел чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. В соревнованиях среди мужчин титаны этого спорта показали свои результаты в двух супертяжелых весовых категориях до 110 и свыше 110 кг.