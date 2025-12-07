РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:27, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Титаны тяжелой атлетики разыграли чемпионские титулы Казахстана

    В Астане завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. В соревнованиях среди мужчин титаны этого спорта показали свои результаты в двух супертяжелых весовых категориях до 110 и свыше 110 кг, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

    Чемпионом Казахстана в весе до 110 кг стал чемпион мира 2024 года Артем Антропов из Карагандинской области, собравший в сумме двоеборья 380 кг.

    Серебро завоевал Матвей Макрушин из области Жетысу — 336 кг, бронза у Темирлана Окашева из Восточно-Казахстанской области с результатом 327 кг.

     — Победа есть победа, но я работаю на результат. 225 килограммов мог оттолкать — по непонятной причине не получилось. Ремень помешал, задел штангу, — прокомментировал свое  выступление Артём Антропов.

    Он добавил, что уже готовится к новому сезону и предстоящим азиатским играм. Спортсмен отметил также положительные изменения в федерации. 

    В категории свыше 110 кг титул чемпиона Казахстана завоевал Султан Мейрам из Алматы с суммой двоеборья 377 кг.

    Серебряным призером стал Багдат Маматкул из Шымкента — 367 кг, бронзу получил Сагынбек Самаркан, представляющий область Жетысу — 346 кг.

    Напомним, Любовь Ковальчук стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике. 

