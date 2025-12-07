Титаны тяжелой атлетики разыграли чемпионские титулы Казахстана

Чемпионом Казахстана в весе до 110 кг стал чемпион мира 2024 года Артем Антропов из Карагандинской области, собравший в сумме двоеборья 380 кг.

Серебро завоевал Матвей Макрушин из области Жетысу — 336 кг, бронза у Темирлана Окашева из Восточно-Казахстанской области с результатом 327 кг.

— Победа есть победа, но я работаю на результат. 225 килограммов мог оттолкать — по непонятной причине не получилось. Ремень помешал, задел штангу, — прокомментировал свое выступление Артём Антропов.

Он добавил, что уже готовится к новому сезону и предстоящим азиатским играм. Спортсмен отметил также положительные изменения в федерации.

В категории свыше 110 кг титул чемпиона Казахстана завоевал Султан Мейрам из Алматы с суммой двоеборья 377 кг.

Серебряным призером стал Багдат Маматкул из Шымкента — 367 кг, бронзу получил Сагынбек Самаркан, представляющий область Жетысу — 346 кг.

Напомним, Любовь Ковальчук стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике.