Любовь Ковальчук стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике

Чемпионкой страны стала Любовь Ковальчук из Караганды, показавшая результат 260 кг.

Серебряную медаль завоевала Айсамал Сансызбаева из Кызылординской области. Она подняла 210 кг и по прежнему остается самой весомой участницей среди супертяжеловесов — ее личный вес составляет 140 кг. Она серебряная призерка Чемпионата мира среди юниоров и юниорок 2023 года

Бронзу разделили две спортсменки, завершившие соревнования с одинаковым результатом — 207 кг. Это Аида Ибраим из Жетисуской области и Динара Кипшакбай из Кызылординской области.

В категории до 86 кг победу одержала Сания Орманбаева из Алматы. По сумме двух упражнений она подняла 207 кг.

Всего один килограмм уступила ей Аиша Омарова из Карагандинской области, ставшая серебряным призером с результатом 206 кг.

Третье место заняла Виктория Новикова из Акмолинской области с итоговой суммой поднятого веса — 201 кг

Ранее сообщалось, что 500 допинг-тестов в год проходят тяжелоатлеты.