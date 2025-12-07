РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:05, 06 Декабрь 2025

    Любовь Ковальчук стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике

    В Астане продолжается чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Самые зрелищные выступления шестого соревновательного дня прошли среди женщин в категории свыше 110 кг, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Любовь Ковальчук стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Чемпионкой страны стала Любовь Ковальчук из Караганды, показавшая результат 260 кг.

    Серебряную медаль завоевала Айсамал Сансызбаева из Кызылординской области. Она подняла 210 кг и по прежнему остается самой весомой участницей среди супертяжеловесов — ее личный вес составляет 140 кг. Она серебряная призерка Чемпионата мира среди юниоров и юниорок 2023 года

    Бронзу разделили две спортсменки, завершившие соревнования с одинаковым результатом — 207 кг. Это Аида Ибраим из Жетисуской области и Динара Кипшакбай из Кызылординской области.

    В категории до 86 кг победу одержала Сания Орманбаева из Алматы. По сумме двух упражнений она подняла 207 кг.

    Всего один килограмм уступила ей Аиша Омарова из Карагандинской области, ставшая серебряным призером с результатом 206 кг.

    Третье место заняла Виктория Новикова из Акмолинской области с итоговой суммой поднятого веса — 201 кг

    Ранее сообщалось, что 500 допинг-тестов в год проходят тяжелоатлеты.

     

    Спорт Тяжелая атлетика
