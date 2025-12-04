500 допинг-тестов в год: Федерация тяжелой атлетики Казахстана усилила контроль
Федерация тяжелой атлетики Казахстана усилила антидопинговый контроль, сделав этот вопрос одним из ключевых направлений работы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил спортивный менеджер Федерации Дархан Косантаев.
По его словам, с приходом нового руководства в лице Гаджи Гаджиева акцент сместился на системную профилактику нарушений.
— У нас в год проходит по 6–7 семинаров антидопинговых для спортсменов и тренеров. Мы внедрили систему: без сертификата о его прохождении вы не имеете права участвовать, даже подростки 12, 13, 14 лет. Также тренер не может представлять свой регион, если он не имеет сертификата, - сказал спортивный менеджер.
Федерация тяжелой атлетики значительно расширила масштабы тестирования.
- В прошлом году мы провели порядка 500 допинговых тестов. По Казахстану это - лучший показатель, потому что больше нас на допинг никто не проверяет, — сообщил Косантаев.
Проверки проходят как на соревнованиях, так и в регионах.
— Мы проводим проверки во время соревнований: после награждения спортсмены сразу идут сдавать. Также проводим внеплановые проверки: берем заявку на чемпионат, за месяц ее скидывают, и в регионы выезжают офицеры, — отмечает он.
Спортивный менеджер также рассказал о характере найденных нарушений.
— Есть внеплановые проверки, но это не те, кто заявлены на чемпионат. Их «ловят» в основном не на стероидах, а больше на гормонах, - отметил он.
Комментируя международные ситуации, включая дело Жанибека Алимханулы, Косантаев подчеркнул, что каждый спортсмен сам несет ответственность за свои действия.
- Если он говорит, что он ничего не принимал, мы в этом уверены. Мы всегда будем защищать наших спортсменов, - подчеркнул он.
Ранее сообщалось о позиции МТС РК об допинговом скандале с Алимханулы.