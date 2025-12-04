500 допинг-тестов в год: Федерация тяжелой атлетики Казахстана усилила контроль

Об этом сообщил спортивный менеджер Федерации Дархан Косантаев.

По его словам, с приходом нового руководства в лице Гаджи Гаджиева акцент сместился на системную профилактику нарушений.

— У нас в год проходит по 6–7 семинаров антидопинговых для спортсменов и тренеров. Мы внедрили систему: без сертификата о его прохождении вы не имеете права участвовать, даже подростки 12, 13, 14 лет. Также тренер не может представлять свой регион, если он не имеет сертификата, - сказал спортивный менеджер.

Федерация тяжелой атлетики значительно расширила масштабы тестирования.

- В прошлом году мы провели порядка 500 допинговых тестов. По Казахстану это - лучший показатель, потому что больше нас на допинг никто не проверяет, — сообщил Косантаев.

Проверки проходят как на соревнованиях, так и в регионах.

— Мы проводим проверки во время соревнований: после награждения спортсмены сразу идут сдавать. Также проводим внеплановые проверки: берем заявку на чемпионат, за месяц ее скидывают, и в регионы выезжают офицеры, — отмечает он.

Спортивный менеджер также рассказал о характере найденных нарушений.

— Есть внеплановые проверки, но это не те, кто заявлены на чемпионат. Их «ловят» в основном не на стероидах, а больше на гормонах, - отметил он.

Комментируя международные ситуации, включая дело Жанибека Алимханулы, Косантаев подчеркнул, что каждый спортсмен сам несет ответственность за свои действия.

- Если он говорит, что он ничего не принимал, мы в этом уверены. Мы всегда будем защищать наших спортсменов, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о позиции МТС РК об допинговом скандале с Алимханулы.