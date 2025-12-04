РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:27, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    500 допинг-тестов в год: Федерация тяжелой атлетики Казахстана усилила контроль

    Федерация тяжелой атлетики Казахстана усилила антидопинговый контроль, сделав этот вопрос одним из ключевых направлений работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    500 допинг-тестов в год: Федерация тяжелой атлетики Казахстана усилила контроль
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Об этом сообщил спортивный менеджер Федерации Дархан Косантаев.

    По его словам, с приходом нового руководства в лице Гаджи Гаджиева акцент сместился на системную профилактику нарушений.

    — У нас в год проходит по 6–7 семинаров антидопинговых для спортсменов и тренеров. Мы внедрили систему: без сертификата о его прохождении вы не имеете права участвовать, даже подростки 12, 13, 14 лет. Также тренер не может представлять свой регион, если он не имеет сертификата, - сказал спортивный менеджер.

    Федерация тяжелой атлетики значительно расширила масштабы тестирования.

    - В прошлом году мы провели порядка 500 допинговых тестов. По Казахстану это - лучший показатель, потому что больше нас на допинг никто не проверяет, — сообщил Косантаев.

    Проверки проходят как на соревнованиях, так и в регионах.

    — Мы проводим проверки во время соревнований: после награждения спортсмены сразу идут сдавать. Также проводим внеплановые проверки: берем заявку на чемпионат, за месяц ее скидывают, и в регионы выезжают офицеры, — отмечает он.

    Спортивный менеджер также рассказал о характере найденных нарушений.

    — Есть внеплановые проверки, но это не те, кто заявлены на чемпионат. Их «ловят» в основном не на стероидах, а больше на гормонах, - отметил он.

    Комментируя международные ситуации, включая дело Жанибека Алимханулы, Косантаев подчеркнул, что каждый спортсмен сам несет ответственность за свои действия.

    - Если он говорит, что он ничего не принимал, мы в этом уверены. Мы всегда будем защищать наших спортсменов, - подчеркнул он. 

    Ранее сообщалось о позиции МТС РК об допинговом скандале с Алимханулы.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают