РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:50, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанские школьники будут изучать фермерское дело в агроклассах

    В Казахстане планируют внедрить агропрофильные классы, где школьники смогут изучать фермерское дело и получать практические навыки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лаборатория в школе, школьники в науке, химия
    Фото: акимат Туркестанской области

    Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин во время заседания Комитета по аграрным вопросам при Мажилисе.

    По его словам, агроклассы помогут привлечь молодежь в сельское хозяйство, дать практический опыт и подготовить будущих специалистов для агропромышленного комплекса. 

    — К примеру, в России с прошлого года внедряют агроклассы в школах: учащиеся выполняют практическую работу в агросекторе, а выпускники получают приоритет при поступлении на гранты в университеты. В Казахстане планируем внедрять агроклассы с учетом отраслевых потребностей, в сотрудничестве с колледжами, университетами и работодателями. Пилотные агроклассы откроем в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, — сообщил вице-министр.

    Также МСХ планирует ввести квоты на гранты с обязательством работать в сельской местности не менее трех лет, а университеты укрепят материально-техническую базу, чтобы студенты осваивали современные практические навыки. 

    Эта норма предусмотрена в одобренном Правительством Комплексном плане развития животноводства на 2026–2030 годы.

    Ранее мы писали о том, что в Казахстане планируют увеличить стипендию студентам по направлению «Ветеринария».

    Теги:
    Сельское хозяйство Минпросвещения РК Аграрии Минсельхоз Образование школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают