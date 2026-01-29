Казахстанские школьники будут изучать фермерское дело в агроклассах

Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин во время заседания Комитета по аграрным вопросам при Мажилисе.

По его словам, агроклассы помогут привлечь молодежь в сельское хозяйство, дать практический опыт и подготовить будущих специалистов для агропромышленного комплекса.

— К примеру, в России с прошлого года внедряют агроклассы в школах: учащиеся выполняют практическую работу в агросекторе, а выпускники получают приоритет при поступлении на гранты в университеты. В Казахстане планируем внедрять агроклассы с учетом отраслевых потребностей, в сотрудничестве с колледжами, университетами и работодателями. Пилотные агроклассы откроем в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, — сообщил вице-министр.

Также МСХ планирует ввести квоты на гранты с обязательством работать в сельской местности не менее трех лет, а университеты укрепят материально-техническую базу, чтобы студенты осваивали современные практические навыки.

Эта норма предусмотрена в одобренном Правительством Комплексном плане развития животноводства на 2026–2030 годы.

