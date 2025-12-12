РУ
    Студентам-ветеринарам хотят увеличить стипендию в Казахстане

    В Казахстане планируют увеличить стипендию студентам по направлению «Ветеринария». Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин в ходе Правительственного часа в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ветеринар
    Фото: freepik

    По его словам, на сегодня подготовку кадров по направлению «Ветеринария» осуществляют 11 высших учебных заведений, из них три находятся в системе Министерства сельского хозяйства, которые получили — 1001 (77,5%) грантов, выделенных на 2025 год.

    При этом проходной балл составил по общему конкурсу — 62 балла, по сельской квоте — 56 баллов.

    Вместе с тем Министерствами сельского хозяйства, высшего образования и науки создана рабочая группа по решению следующих задач:

    • увеличение стипендии студентам по направлению «Ветеринария» до уровня студентов педагогического направления и постепенное повышение порога баллов Единого Национального тестирования для поступления в ВУЗы, где готовят ветеринарных специалистов;
    • повышение сельской квоты с 30% до 70%;
    • увеличение доли целевых грантов, направляемых сельхозтоваропроизводителями;
    • размещение гос. заказа осуществлять только в ВУЗах, имеющих соответствующую материальную базу (клиники, виварии и т. д.), современное оборудование и научно-педагогические кадры;
    • переподготовка ветеринарных кадров через профильную магистратуру на основе государственного заказа в течение 3-х лет со сроком обучения 1 год.

    Как отметил вице-министр, все это продиктовано необходимостью подготовить квалифицированные кадры, способные работать на современных ветеринарных лабораторных оборудованиях, анализировать процессы ветеринарной безопасности и обладать специализаций по своему профилю (паразитолог, вирусолог и т. д.), а также позволят привлекать конкурентноспособную молодежь.

    Ранее сообщалось, что сегодня на территории республики зарегистрировано 9,1 млн голов КРС, 23,7 млн голов МРС, 4,7 млн голов лошадей, 302 тысяч голов верблюдов и 569,0 тыс голов свиней.

