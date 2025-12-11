Казахстанские масла и маргарины планируют поставлять в страны Ближнего Востока

Сейчас Казахстан входит в десятку основных поставщиков подсолнечного масла и продает его более чем в 20 государствах. Об этом рассказал председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.

— Экспортировали масложировую продукцию на 837 миллионов долларов США. Это самый высокий показатель в истории страны. Экспортировали более 1,3 миллиона тонн, — сообщил Ибрагимов на брифинге на тему Дорожной карты по развитию экспорта казахстанской масложировой продукции до 2028 года.

Сейчас основные покупатели казахстанских растительных масел и продуктов на их основе — страны Центральной Азии, Европы и Китай.

По данным ассоциации, свыше 11% казахстанского экспорта масложировой продукции приходится на страны Европы. В прошлом сезоне Казахстан поставил на европейский рынок около 143 тысяч тонн, а в Китай более 350 тысяч тонн.

Вместе с этим Казахстан входит в топ-3 поставщиков подсолнечного шрота в государства Евросоюза.

Дальше производители хотят выходить с готовой продукцией на новые рынки.

— В дальнейшем хотим расшириться в направлении стран Ближнего Востока и Закавказья. То есть у нас сейчас идет активное развитие глубокой переработки. Мы в ближайшие несколько лет будем запускать несколько проектов по рафинации. У нас будет производство своих собственных жиров, маргаринов. И, соответственно, это уже продукция более высоких переделов. Это нам позволит дополнительно рынки сбыта для себя сделать, — отметил Ибрагимов.

Параллельно отечественные производители будут расширять и диверсифицировать посевные площади. По словам Ибрагимова, в Минсельхозе уже утвердили планы.

— В течение трех лет увеличение посевных площадей минимум должно произойти на 850 тысяч гектаров. То есть, это порядка 1 млн тонн семечек может быть. Соответственно, 1 млн тонн семечек это примерно 800 тысяч тонн экспорта растительного масла и шрота. Это более чем достаточно, чтобы мы достигли показателей более 1 млн долларов. Это дополнительный объем, который пойдет на экспорт к тому, что мы уже сейчас имеем, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в течение года компания из Узбейистана намерена закупить у казахстанских перерабатывающих предприятий масложировую продукцию на сумму 60 млн долларов США.

Насколько рентабельно выращивание подсолнечника в нашей стране и перспективная ли эта отрасль в агропромышленном секторе, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.