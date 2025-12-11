РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские масла и маргарины планируют поставлять в страны Ближнего Востока

    Казахстанские производители масложировой продукции планируют увеличить посевные площади и развивать глубокую переработку, чтобы к 2028 году экспортировать ее на 1 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанские масла и маргарины планируют поставлять в страны Ближнего Востока
    Фото: Kazinform

    Сейчас Казахстан входит в десятку основных поставщиков подсолнечного масла и продает его более чем в 20 государствах. Об этом рассказал председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.

    — Экспортировали масложировую продукцию на 837 миллионов долларов США. Это самый высокий показатель в истории страны. Экспортировали более 1,3 миллиона тонн, — сообщил Ибрагимов на брифинге на тему Дорожной карты по развитию экспорта казахстанской масложировой продукции до 2028 года.

    Сейчас основные покупатели казахстанских растительных масел и продуктов на их основе — страны Центральной Азии, Европы и Китай.

    По данным ассоциации, свыше 11% казахстанского экспорта масложировой продукции приходится на страны Европы. В прошлом сезоне Казахстан поставил на европейский рынок около 143 тысяч тонн, а в Китай более 350 тысяч тонн.

    Вместе с этим Казахстан входит в топ-3 поставщиков подсолнечного шрота в государства Евросоюза.

    Дальше производители хотят выходить с готовой продукцией на новые рынки.

    — В дальнейшем хотим расшириться в направлении стран Ближнего Востока и Закавказья. То есть у нас сейчас идет активное развитие глубокой переработки. Мы в ближайшие несколько лет будем запускать несколько проектов по рафинации. У нас будет производство своих собственных жиров, маргаринов. И, соответственно, это уже продукция более высоких переделов. Это нам позволит дополнительно рынки сбыта для себя сделать, — отметил Ибрагимов.

    Параллельно отечественные производители будут расширять и диверсифицировать посевные площади. По словам Ибрагимова, в Минсельхозе уже утвердили планы.

    — В течение трех лет увеличение посевных площадей минимум должно произойти на 850 тысяч гектаров. То есть, это порядка 1 млн тонн семечек может быть. Соответственно, 1 млн тонн семечек это примерно 800 тысяч тонн экспорта растительного масла и шрота. Это более чем достаточно, чтобы мы достигли показателей более 1 млн долларов. Это дополнительный объем, который пойдет на экспорт к тому, что мы уже сейчас имеем, — пояснил он.

    Ранее сообщалось, что в течение года компания из Узбейистана намерена закупить у казахстанских перерабатывающих предприятий масложировую продукцию на сумму 60 млн долларов США. 

    Насколько рентабельно выращивание подсолнечника в нашей стране и перспективная ли эта отрасль в агропромышленном секторе, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform. 

    Теги:
    Торговля Производство Экспорт Маслоделы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают