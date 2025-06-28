Как казахстанское подсолнечное масло покоряет мировой рынок

В 4,8 раза увеличился экспорт подсолнечного масла

Казахстан укрепляет свои позиции на мировом рынке масличной продукции. По данным Министерства сельского хозяйства РК, за последние три года производство подсолнечного масла в стране выросло в 2,5 раза, экспорт — в 4,8 раза, а импорт фасованного масла сократился на 11%.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом экспорт подсолнечного масла вырос на 31%, с 364,5 тыс. тонн до 476,5 тыс. тонн.

Инфографика: Kazinform

Больше всего подсолнечного масла было экспортировано в Узбекистан и Китай, далее идет Таджикистан, Афганистан, затем Латвия, Иран и Кыргызстан. Кроме того, в этом году к странам-импортерам присоединился Таджикистан — за январь–апрель 2025 года туда отправили 4,4 тыс. тонн подсолнечного масла.

По словам председателя «Национальной ассоциации переработчиков масличных культур» РК Ядыкара Ибрагимова, нашей стране полностью удалось выполнить экспортный план в сфере масличной отрасли сельского хозяйства.

В своем Послании народу Казахстана в 2023 году, Президент поставил задачу перед правительством — увеличить долю переработанной продукции АПК до 70%. Также стоит задача увеличить экспорт несырьевых товаров вдвое к 2025 году.

— Мы этот показатель выполнили уже в 2024 году. Если у нас экспорт масложировой продукции в 2020 году составлял чуть более 500 тысяч тонн, то в 2024 году он уже перевалил в 1 млн тонн. То есть, мы как в физическом весе увеличили в два раза экспорт масложировой продукции, так и по валютной выручке, — сказал Ядыкар Ибрагимов.

Эксперт отмечает, что в 2023 году была введена экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну. С того момента отрасль начала стремительно развиваться. Уже в 2024 году Казахстан вошел в десятку мировых лидеров — поставщиков подсолнечного масла. Также, несмотря на эту пошлину, по направлению Китая вывозятся достаточные объемы подсолнечных семечек.

Логично, что предшествовало экспорту отечественное производство подсолнечного масла в 2024 году, которое увеличилось на 18,3% по сравнению с 2023 годом (с 534,2 тыс. тонн до 632,2 тыс. тонн). В этом году в период с января по май по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство подсолнечного масла увеличилось на 20,7% (с 274,7 тыс. тонн до 331,5 тыс. тонн).

Инфографика: Kazinform

Такой рост также обусловлен увеличением посевных площадей подсолнечника в нашей стране. Так, посевные площади масличных культур в 2024 году расширились до 2 898 тыс. гектаров. В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что в прошлом году валовый сбор составил 3 337 тыс. тонн при урожайности 12,2 ц/га (в 2023 году было 2 184 тыс. тонн, урожайность — 8,8 ц/га). По официальным данным, посевные площади масличных культур в 2025 году достигли 3,4 млн гектаров.

Экспорт растительных масел, произведенных в Казахстане, в денежном выражении увеличился на 27,1% в 2024 году (с $400 млн до $509 млн).

ТОП-3 экспортеров подсолнечного шрота

Помимо производства подсолнечного масла, производится побочный продукт — высокобелковый корм — подсолнечный шрот, который используется в птицеводстве и животноводстве. Казахстан обеспечивает не только себя, но и страны Центральной Азии подсолнечным шротом и жмыхом. По данным Еврокомиссии, Казахстан вошел в ТОП-3 экспортеров подсолнечного шрота в страны Европейского союза (в прошлом маркетинговом году 2023-2024 занимал 4-е место).

Насколько рентабелен подсолнечник?

Учитывая спрос на мировом рынке, выращивание масличных культур является очень рентабельным процессом. В Казахстане в 2024 году собрано 1,8 млн тонн подсолнечника, что составляет около 4% мирового объема.

Это примерно 5-е место в мире, после таких лидеров как Россия, Украина, Европейский союз и Аргентина.

Как отметил Ядыкар Ибрагимов, в настоящее время большинство фермеров переходят на выращивание масличных культур, в частности подсолнечника.

— К примеру, по текущему сезону: в начале сезона цена была порядка 160 тенге за тонну семян подсолнечника. Сегодня цена достигла 270 тысяч тенге за тонну. Внутренний спрос дает конкурентную цену нашим фермерам, которая позволяет реализовать свой товар и делать эту культуру рентабельной, по сравнению с другими сельхозкультурами. Сами фермеры считают, что сегодня подсолнечник — самая рентабельная культура в растениеводстве, — комментирует председатель «Национальной ассоциации переработчиков масличных культур».

Экономические выгоды

На этом казахстанские фермеры не останавливаются. В Министерстве сельского хозяйства прогнозируют расширение посевных площадей масличных культур до 3,9 млн га, увеличение производства масла растительного до 1,2 млн тонн к 2030 году. Это будет достигнуто за счет расширения посевных площадей, предоставления оборотных средств на закуп сырья и реализации новых инвестпроектов.

Также в ближайшие 3-5 лет государство ставит задачу войти в ТОП-3 поставщиков подсолнечного масла в мире.

Фото: Midjourney

Ядыкар Ибрагимов рассказал об объемах импортируемой масложировой продукции. Ежегодно странами импортируется порядка 43 млн тонн масложировой продукции. Это в 42 раза больше, чем Казахстан экспортировал в прошлом сезоне.

— Если по рынкам сбыта говорить … К примеру, Китай ежегодно импортирует порядка 18 млн тонн растительных масел и шрота жмыха. Рынок Центральной Азии, не включая нашу страну и Афганистан, ежегодно импортирует порядка 1,5 млн тонн растительных масел и шрота жмыха. Рынок Ирана ежегодно импортирует около 3,5 млн тонн растительных масел и шрота. Что касается Европы, европейские страны импортируют порядка 20 млн тонн шрота жмыха. Если это все суммировать, мы получим 43 млн тонн. У нас имеется колоссальный экспортный потенциал, — добавил он.

По словам Ибрагимова, доля Казахстана в направлении Китая составляет менее 2% — это достаточно маленький процент поставок. Однако наша страна, в течение нескольких предстоящих сезонов, по прогнозам экспертов, может увеличить этот показатель в несколько раз.

Помимо экспорта растительного масла и шрота жмыха, отечественные производители занимаются глубокой переработкой. Как подчеркнул эксперт, сегодня Казахстан внедряет проекты по рафинации масла.

— К концу текущего года у нас планируется запустить два проекта по рафинации, мощностью в 231 тонну в год. Рафинация позволит Казахстану производить больше рафинированного фасованного масла, которое неплохо экспортируется. С увеличением такого производства, увеличится и экспорт, к примеру в Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан — те страны, которые покупают в основном готовую продукцию, — сказал эксперт.

Так, эти показатели приведут к тому, что Казахстан диверсифицирует свои каналы продаж в масложировой продукции.

Если говорить про производство продуктов глубокой переработки, как жиры, спреды, маргарины, в Ассоциации переработчиков масличных культур уверены, что для Казахстана откроется дополнительный рынок. И наша страна сможет достаточно хорошо укрепить свои позиции в этом направлении.

— То, что мы по экспорту подсолнечного масла вошли в ТОП-10 и занимаем 8-е место — это уже признание. Но для нас это не предел. Мы планируем войти в ТОП-3 поставщиков подсолнечного масла в мире. Для этого у нас есть все ресурсы, потому что на сегодняшний день потенциал посевных площадей подсолнечника — более 4 млн гектар по республике. Соответственно, такие показатели могут позволить произвести 1,7-1,8 млн тонн масла в год. Если мы будем экспортировать при этом порядка 1,5 млн тонн подсолнечного масла — мы достигнем показателей ТОП-3 в мире. На первом месте Украина, далее Россия, и на третьем месте будет Казахстан, — прокомментировал спикер.

Таким образом, масложировая отрасль одна из важных и перспективных отраслей в агропромышленном комплексе Казахстана, которая способствует созданию рабочих мест, наращиванию производства и экспорта несырьевой продукции, тем самым увеличивая вклад в экономику страны.