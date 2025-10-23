Казахстан остается ведущим экспортером подсолнечного масла в страны Центральной Азии

Согласно документу, в течение года Fayz Oil Imports намерена закупить у казахстанских перерабатывающих предприятий масложировую продукцию на сумму 60 млн долларов США.

Узбекистан входит в число крупнейших импортеров казахстанской масложировой продукции. В сезоне 2024/2025 годов поставки растительных масел и высокобелковых кормов из Казахстана в Узбекистан достигли 349 млн долларов США — на 82% больше, чем годом ранее.

Казахстан удерживает позиции ведущего экспортера растительных масел и продуктов переработки масличных культур в страны Центральной Азии. В 2024 году республика стала основным поставщиком для Узбекистана и Таджикистана. Доля казахстанского масла на рынке Узбекистана выросла до 65% (в 2017 году — 13%), в Таджикистане — до 74% (в 2017 году — 15%).

— Наша масложировая продукция востребована на мировом рынке и обладает значительным экспортным потенциалом. Сегодня мы поставляем продукцию более чем в 20 стран. Объемы экспорта подсолнечного масла из Казахстана уже в 1,5 раза превышают совокупный импорт стран Средней Азии, и при необходимости мы способны полностью обеспечить данный рынок, — подчеркнули в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.

Казахстан также полностью обеспечивает регион подсолнечным шротом и жмыхом — ключевыми компонентами кормов для животноводства и птицеводства.

Напомним, Казахстан вошел в ТОП-10 мировых экспортеров подсолнечного масла, заняв 8-е место по итогам 2024 года.