    02:36, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские фильмы показали в Ташкенте

    В Ташкенте состоялось торжественное открытие Дней кино стран Центральной Азии и Азербайджана, проходящих в рамках Международного конгресса «Центральная Азия: общее духовно-просветительское наследие — общее будущее», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

    Фото: Минкультуры и информации РК

    Мероприятие прошло в Национальном дворце киноискусства и объединило представителей научных и культурных кругов, деятелей искусства и молодёжных лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана.

    В рамках инициативы зрителям были представлены лучшие фильмы современной казахстанской киноиндустрии: историческая лента «Жамбыл. Новая эра», драма «Qaitadan», собравшая более одного миллиарда тенге в национальном прокате, короткометражная картина «Үміт сәулесі» о серебряном призёре Паралимпийских игр 2024 года Ергали Шамее, а также вдохновляющая история «Ева — Батыр қыз» о девушке-кокпаршы Еве Жигалиной, которая своим трудом преодолевает социальные и культурные барьеры.

    Каждая из картин была встречена с большим интересом со стороны узбекской публики: зрители тепло приняли фильмы и отметили их эмоциональную глубину и актуальность поднятых тем.

    На показе фильма «Жамбыл. Новая эра» присутствовал директор Агентства кинематографии Узбекистана Шухрат Ризаев. Он высоко оценил фильм и работу режиссёра Жандоса Кусаинова, отметив его мастерство. Также Шухрат Ризаев пригласил режиссёра к сотрудничеству в будущих совместных проектах Казахстана и Узбекистана.

    В рамках программы международного Конгресса казахстанские режиссёры посетили павильоны «Узбекфильма». Стоит отметить, что студия располагает обширной коллекцией реквизита и костюмов — от тюркских и арабских нарядов до различных видов кольчуг, что представляет особый интерес для исторических проектов. Подобные рабочие поездки позволяют режиссёрам обсуждать детали сотрудничества, обмениваться опытом и налаживать профессиональные связи, открывая новые горизонты взаимодействия между странами.

    Также в рамках Конгресса состоялся круглый стол с участием руководителей киноорганизаций Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники обсудили перспективы расширения сотрудничества между странами региона, потенциал совместных кинопроектов, вопросы продвижения национального кино на международных площадках и укрепления гуманитарных связей через киноискусство.

    Особое внимание было уделено созданию условий для копродукции, обмену профессиональным опытом и дальнейшему развитию культурного диалога стран Центральной Азии и Азербайджана.

    Ранее казахстанский актер Еркебулан Дайыров стал лауреатом Международной премии «Наследие будущего» от Казахстана в номинации «Театр и кино». Учрежденная в 2025 году Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым премия присуждается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в возрождение традиций, развитие искусства, а также популяризацию национального духовного наследия.

