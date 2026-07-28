Казахстанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Азии в Макао

Молодежная сборная Казахстана по дзюдо успешно выступила на Кубке Азии в Макао, где спортсмены завоевали девять наград — три золотые, три серебряные и три бронзовые медали, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Обладателями золотых наград стали Ерхан Мурат (до 60 кг), Нурлан Исатаев (до 66 кг) и Архат Отеген (до 90 кг). Второе место заняли Абылай Алмабек (до 60 кг), Айымзада Думанкызы (свыше 78 кг) и Алишер Слямжанов (до 90 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись Жанадил Абай (до 60 кг), Аниса Иботолла (до 70 кг) и Али Турсынбек (до 90 кг).

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана вышла в финал ЧМ U17 по греко-римской борьбе в Азербайджане.