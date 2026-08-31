Казахстанские дзюдоисты завершили выступление на Grand Slam в Лозанне

В швейцарской Лозанне завершился турнир Grand Slam по дзюдо, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Единственную медаль в составе сборной Казахстана завоевал Абылайхан Жубаназар. В финале в весовой категории до 81 кг он одолел узбекского спортсмена Арслонбека Тожиева и отметился золотом.

Шерзод Давлатов в весе до 60 кг боролся за бронзовую медаль. В схватке за третье место он уступил узбекскому спортсмену Самариддину Кучкарову. В утешительном раунде Акылжан Жубатканов (до 66 кг) проиграл представителю Южной Кореи Чанёну Киму, а Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг) — представительнице Венесуэлы Карен Леон.

В свою очередь Дана Абдирова (до 57 кг), Талгат Орынбасар (до 60 кг), Нурканат Серикбаев (до 66 кг), Ажар Асхат (до 70 кг), Бакытжан Абдурахманов (до 73 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг), Аруна Жангельдина (до 78 кг), Адилет Алмат (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг), Марат Байкамуров (до 100 кг), Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) завершили выступление на ранних стадиях.

Ранее сообщалось о том, что казахстанский спортсмен стал бронзовым призером турнира по бадминтону в Нигерии.