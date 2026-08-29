Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал золото Grand Slam в Лозанне

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар стал обладателем медали турнира серии Grand Slam, проходящего в Лозанне (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Спортсмен вышел в финал соревнований в весовой категории до 81 килограмма.

В решающей схватке Жубаназар одержал победу над представителем Узбекистана Арслонбеком Тожиевым.

Напомним, ранее сборная Казахстана по дзюдо добилась исторического результата, впервые выиграв смешанный командный турнир чемпионата мира среди кадетов. Мировое первенство прошло в Эквадоре.

Позже Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по дзюдо с победой.