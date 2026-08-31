Казахстанский спортсмен стал бронзовым призером турнира по бадминтону в Нигерии

Представитель команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин завоевал бронзовую медаль на международном турнире Lagos International Classics 2026 в Лагосе (Нигерия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

На старте Панарин одержал победу над Пранаувом Рамом Нагалингамом из Индии — 2:1 (19:21, 21:11, 21:10). Затем представитель Казахстана обыграл нигерийца Саиду Алию со счетом 2:0 (21:8, 21:12).

В четвертьфинале Дмитрий Панарин оказался сильнее Шашаанка Саи Муннанги из ОАЭ — 2:0 (22:20, 21:14), пробившись в полуфинал. В этом раунде наш спортсмен встретился с Танкарой Гнаной Датту Таласилой из Индии. Матч завершился победой соперника со счетом 2:1 (21:19, 20:22, 21:1).

Таким образом, Панарин завершил соревнования с бронзовой медалью.

Ранее сообщалось о том, что Жания Бекмухамбетова завоевала золото на турнире по настольному теннису в Словении.