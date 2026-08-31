Жания Бекмухамбетова завоевала золото на турнире по настольному теннису в Словении

Казахстанка Жания Бекмухамбетова стала победительницей турнира по настольному теннису серии WTT Youth Contender в Оточеце (Словения), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.