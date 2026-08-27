Казахстанка Жания Бекмухамбетова завоевала серебро турнира по настольному теннису в Хорватии

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль на турнире серии WTT Youth Contender в Вараждине (Хорватия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Спортсменка стала второй в возрастной категории U13.

По ходу турнира Жания победила Эму Калужу (Словения) 3:0, Зиту Петрович (Хорватия) 3:0, Сару Серпу (Румыния) 3:0, Стеллу Пресецки (Хорватия) 3:0, Линь Цзяцзюнь (Сингапур) 3:0, Изабелу Пастину (Румыния) 3:0.

В финале казахстанка уступила Лизетт Фазекаш (Хорватия) со счётом 1:3, став в итоге второй.

Ранее сообщалось, что в Польше казахстанские теннисисты также завоевали две золотые медали на 15-м международном турнире по настольному теннису.