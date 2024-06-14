Казахстанские бизнесмены посетили Bloomberg, Google и Meta

Казахстанская культурно-деловая ассоциация Северной Америки (KCBANA) осуществила первый бизнес-тур по США для членов бизнес-клуба «Парасат», в ходе которого бизнесмены нашей страны смогли побывать в ведущих технологических компаниях «Google», «META» и «Tesla», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В период с 31 мая по 11 июня казахстанские бизнесмены получили возможность посетить ключевые деловые центры в Нью-Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия) и Кремниевой долине Калифорнии для налаживания экономического сотрудничества с США.

Представители деловых кругов Казахстана приняли участие во встречах высокого уровня в учреждениях, включая Всемирный банк, ООН, МВФ, Международную финансовую корпорацию (IFC), «Bloomberg», «JPMorgan Chase», а также в ведущих технологических компаниях «Google», «META» и «Tesla».

С участием членов бизнес-клуба «Парасат» проведен первый бизнес-форум на тему: «Расширяющиеся горизонты: будущее американо-казахстанского экономического сотрудничества» в здании Всемирного банка в Вашингтоне с участием представителей деловых, экспертных и культурных кругов США.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Представители бизнес-клуба «Парасат» провели отдельную встречу с послом Республики Казахстан в США Ержаном Ашикбаевым и директоромКазахстанской культурно-деловой ассоциацией Северной Америки Айнур Роджерс в посольстве РК в США. Стороны обсудили вопросы связанные с перспективами развития казахстанского бизнеса в США и изучением американского рынка, в рамках развития успеха инициативы «B5+1», который состоялся в Алматы в марте.

Президент Международного университета «Астана» Серик Ирсалиев отметил, что отечественный университет имеет тесные партнерские отношения с рядом лучших вузов США, России и Китая. Существует в планах создать независимую и устойчивую систему управления в Международном университете «Астана» по примеру Гарвардского университета (США), в котором выпускники один раз в пять лет выбирают членов руководящего органа, который в свою очередь назначает президента Гарвардского университета.

- Мы в поисках не только академических, но и аналитических партнеров, посетили несколько американских аналитических центров с целью подготовки докторантов нашего университета для аналитики. Мы надеемся, что на этой площадке будут рождаться светлые идеи и правильные решения, – сообщил Серик Ирсалиев.

Основатель «QM Meta media agency» Абылайхан Камаладин поблагодарил за возможность проведения таких встреч в США.

- За последние несколько дней в Вашингтоне я понял, что мы можем достичь многого. Эти возможности в Америке не просто видны, но уже можно начать сотрудничество. Уже можно перейти на тот уровень, когда помогаешь своей стране, – поделился Абылайхан Камаладин.

Генеральный директор бизнес-клуба «Парасат» Диана Достанова рассказала, что «Парасат» представлен в пяти городах: Астана, Алматы, Шымкент, Караганда и Уральск. Основной миссией является развитие новой бизнес-элиты, которая могла бы выйти на новые международные рынки. США имеют самую передовую экономику, что обусловило ее выбор в первую очередь.

Это только первый тур ознакомительного характера с американской экономикой и компаниями, который, по мнению Дианы Достановой, будет продолжаться. Далее будут выстраиваться крепкие торговые и культурные связи между двумя странами.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Директор Казахстанской культурно-деловой ассоциации Северной Америки Айнур Роджерс рассказала, что некоммерческая неправительственная организация «KCBANA» расположена в Вашингтоне (округ Колумбия) и занимается развитием эффективного экономического сотрудничества в частном секторе для продвижения казахстанского бизнеса в США.

- Бизнес-тур по США является важной вехой в укреплении двусторонних связей между Казахстаном и Соединенными Штатами. Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить казахстанским предпринимателям знания и связи в США, стимулируя инвестиционные возможности и укрепляя партнерские отношения в различных секторах, – сообщила Айнур Роджерс.

Ассоциация проводит культурные мероприятия по повышению имиджа Казахстана в США. Так, в октябре 2023 года прошла неделя казахстанского кино в рамках первого Центральноазиатского кинофестиваля (Central Asian Film Festival), приуроченного ко Дню Республики Казахстан.

- Мы стараемся продвигать имидж Казахстана в США, представляем казахскую культуру на международных фестивалях. Мы хотим, чтобы Казахстан ассоциировался у американцев с образом талантливого народа с огромным творческим потенциалом, – рассказала Айнур Роджерс.

В будущем ряд проектов ориентированы на социальную сферу – дети, сироты, женщины предприниматели и люди с особыми нуждами. В частности, «KCBANA» планирует обмен между врачами США и Казахстана для обмена опытом, а также проведение нескольких бесплатных челюстно-лицевых операций в Казахстане американскими хирургами.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Представитель бизнес-клуба «Парасат», директор общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі», член Ассамблеи народа Казахстана, лидер молодежного движения, политолог Валихан Бахретдинов отметил, что был впечатлен поездкой в США. После длительного перерыва, связанного с пандемией, необходимо выстраивать экономические и перестраивать транспортно-логистические связи с США. Помимо финансовых возможностей, казахстанские бизнесмены получили огромный опыт от наиболее развитой страны.

- За эту неделю в США казахстанские бизнесмены провели ряд эффективных и плодотворных встреч, которые будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества. Бизнесмены приветствуют инициативу «В5+1» и считают ее своевременной, что сделает Центральную Азию намного ближе к США несмотря на географическую отдаленность, – поделился Валихан Бахретдинов.

Со слов нашего соотечественника, американский бизнес изучает нашу страну, и Казахстан вызывает высокий интерес для сотрудничества.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Зарубежный представитель национальной компании «Kazakh Invest» в Северной Америке Марат Биримжан подчеркнул, что на бизнес-форуме в Вашингтоне было очень много казахстанских и американских компаний, представителей от Всемирного банка, Международного валютного фонда и других организаций, в том числе «USAID».

Он рассказал, что в рамках форума обсуждались проекты по привлечению инвестиций в несырьевой сектор экономики Казахстана, в такие направления, как машиностроение, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, здравоохранение, образование и другие.

- Хотелось бы, чтобы большие и средние американские компании, которые обладают современными высокими технологиями, заходили на наш рынок, инвестировали в казахстанскую экономику и локализовали производство в нашей стране, – считает Марат Биримжан.

Экономика и рынок США настолько большие, что их опыт и технологии представляют интерес для всех секторов казахстанской экономики.