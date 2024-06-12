Как прошел первый казахстанско-американский бизнес-форум в Вашингтоне

В здании Всемирного банка в Вашингтоне прошел первый-бизнес форум на тему: «Расширяющиеся горизонты: будущее американо-казахстанского экономического сотрудничества», как продолжение экономической инициативы «В5+1» с участием представителей деловых, экспертных и культурных кругов двух стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Это первое мероприятие, организованное «Kazakhstan Cultural – Business Association of North America» (KCBANA, «Казахстанская Ассоциация культуры и бизнеса Северной Америки» - прим. ред.) во взаимодействии с «Parasat Business Club» и посольством РК в США.

Форум собрал ведущих бизнес-лидеров двух стран, правительственных чиновников, экспертов из Соединенных Штатов и стал площадкой для обсуждения новых перспектив сотрудничества и наведения мостов не только в коммерческой, но и в культурной сферах взаимодействия Казахстана и США.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Посол РК в США Ержан Ашикбаев выразил благодарность организаторам форума.

- Я верю, что эта ассоциация может стать одной из ведущих организаций, которая будет выступать в качестве послов доброй воли, а также в качестве посредника между Казахстаном и Соединенными Штатами, частным сектором, некоммерческими организациями, экспертными сообществами и бизнесменами, – сказал Ержан Ашикбаев.

Казахстанский дипломат отметил успешный бизнес-форум «В5+1» в марте в Алматы, который имеет большое значение не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии.

Ержан Ашикбаев выразил надежду в создании бизнесом двух стран новых предприятий в различных секторах – от здравоохранения и сельского хозяйства до энергетики и транспорта, от высоких технологий до креативных производств.

Посол подчеркнул, что Казахстан на протяжении многих лет был самым надежным стратегическим и экономическим партнером для американских компаний и готов предоставить наилучшие условия для инвесторов из США. В настоящее время уже большое количество американских компаний в различных сегментах экономики переносят свою деятельность в Казахстан, такие как «GE Healthcare», «Webtec», «Microsoft», «EPAM Systems» и другие.

Являясь членом Всемирной торговой организации и Евразийского экономического союза, Казахстан выступает за взаимосвязанные и взаимовыгодные экономические отношения, а не за разобщенность. Дипломат также упомянул печально известную поправку «Джексона-Вэника», которая не имеет ничего общего с современным Казахстаном и мешает выстраиванию постоянных нормальных торговых отношений с Америкой. Но при этом он отметил, что совместные усилия со стороны казахстанского и американского бизнеса способны осуществить перемены к взаимному процветанию.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Патрик Лошевски (Patryk Loszewski) сообщил, что целью МВФ является содействие расширению и сбалансированному росту международной торговли и одной из предпосылок для этого является диалог и сотрудничество.

- Казахстан добился значительного экономического прогресса, утвердившись в качестве крупнейшей растущей экономики в Центральной Азии. Устойчивость Казахстана перед лицом различных глобальных вызовов, включая недавнюю пандемию, является свидетельством разумной экономической политики и стратегии страны, – заявил Патрик Лошевски.

Представитель финансовой организации положительно оценил проводимые в Казахстане реформы по созданию сильной и диверсифицированной экономики и улучшению делового климата. Отмечено, что в прошлом году из законодательства РК было исключено около 10 тысяч ненужных требований, касающихся ведения бизнеса.

- Я уверен, что этот форум проложит путь к успешному и прочному партнерству и предоставит бесценную возможность изучить новые направления в таких инновационных областях, как креативная индустрия, развитие человеческого потенциала, технологические инновации, расширение возможностей для бизнеса, – резюмировал Патрик Лошевски.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Представители Международной финансовой корпорации (IFC) Татьяна Попова, Галина Клименко, Кирилл Гайдук рассказали, что финансовый институт входит в структуру Всемирного банка и специализируется по вопросам развития частного сектора.

Инфографика: IFC

IFC располагает довольно большими обязательствами группы Всемирного банка по поддержанию развития бизнеса с помощью займов, грантов, инвестиций в акционерный капитал, гарантий и консультаций.

Фото: IFC

Долгосрочные инвестиционные обязательства составляют $16,7 млрд и в разбивке по регионам 10,7% приходятся на Центральную Азию и Турцию. Лидерами по привлечению инвестиций являются Латинская Америка и страны Карибского бассейна – 23,3%, а также Африка – 22,5%, что связано с большим населением этих регионов и острой нехваткой финансовой помощи.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

В своем выступлении аналитик по Центральной Азии Исследовательской службы Конгресса США Мария Блэквуд (Maria Blackwood) акцент сделала на поправке «Джексона-Вэника», являющийся частью закона о торговле 1974 года, которая препятствует нормальным торговым отношениям с США. Аналитик отметил, что администрация Байдена поддерживает отмену закона «Джексона-Вэника» для Казахстана, а также для Таджикистана и Узбекистана. По ее словам, два законопроекта внесены на рассмотрение в Палату представителей и Сенат, которые уполномочивают президента США отменить положение о распространении «Джексон-Вэника» на отдельные страны Центральной Азии.

В частности, в ежегодном отчете Комиссии США по международной свободе вероисповедания за 2024 год рекомендовано отменить положение «Джексона-Вэника» для Казахстана в виду значимых улучшений в области свободы вероисповедания в стране.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Директор офиса USAID по делам Южной и Центральной Азии Питер Янг (Peter Young) рассказал о работе Агентства США по международному развитию по поддержке экономических возможностей в Центральной Азии и Казахстане. Так, по результатам встречи президента США и глав стран Центральной Азии в Нью-Йорке в прошлом году, стороны обязались поддерживать и расширять экономические связи и Казахстан является главным приоритетом. При реализации данной политики на практике акцент делается на малые и средние предприятия, инновационную экономику в регионе, а также увеличение торговли и инвестиций.

По оценке USAID, многие предприятия в Казахстане сталкиваются с определенными трудностями и некоторыми проблемами, среди которых: отсутствие доступа к капиталу и информации, которая способно помочь в принятии правильных деловых решений, а также проблемы, связанные с модернизацией и цифровизацией бизнеса. Для решения указанных вопросов действует программа «Инициатива будущего роста» («Future Growth Initiative») для поддержки малого и среднего бизнеса, а также правовой и благоприятной экономической среды, в том числе в Казахстане.

За последние четыре года в рамках этой программы USAID инвестировал около $3,5 млн в виде небольших грантов, что позволило компаниям добиться улучшений в оцифровке бумажных систем, разработке онлайн-платформ и внесении улучшений в оборудование или модернизацию техники и процессов, а также создать и улучшить более 30 тысяч рабочих мест в регионе Центральной Азии. В этом году будут введены 34 новые грантовые программы для малого и среднего бизнеса.

В мае USAID провел «Центральноазиатский торговый форум» в Алматы, на котором было представлено более 300 руководителей различных компаний и заключены новые бизнес-сделки на сумму более $13 млн.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Директор «KCBANA» и соучредитель «Global Music Partnership» Владимир Дио подчеркнул, что Казахстан богат не только природными полезными ресурсами, но творческими талантами в исполнительском искусстве классической и современной музыке, а также в художественных фильмах.

- Этот творческий дух проявляется не только в музыке или искусстве, но и, как вы можете видеть, во взаимном предпринимательстве. Мне очень приятно это видеть в современном Казахстане сегодня, потому что так много молодых предпринимателей, которые открывают перед страной большое будущее, – отметил Владимир Дио.

Владимир Дио считает, что «Казахстанская Ассоциация культуры и бизнеса Северной Америки» имеет достаточный опыт в создании проектов между казахстанскими и американскими музыкантами, художниками и кинематографистами.

- Мы действительно с нетерпением ждем возможности наладить сотрудничество между казахстанскими и американскими артистами и реализовать удивительные проекты, которые смогут представить Казахстан в новом свете, не только как страну с богатыми природными ресурсами, но и как страну с большим количеством талантливых людей. Наша миссия состоит в том, чтобы объединить усилия, и мы действительно рады, что этот бизнес-форум предоставляет платформу для дальнейшего расширения и налаживания этого важного сотрудничества между двумя странами, – сообщил Владимир Дио.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Директор по развитию бизнеса «KCBANA» Рамазан Сламханов рассказал, что некоммерческая американская организация «Казахстанская Ассоциация культуры и бизнеса Северной Америки» давно планировала проведение данного бизнес-форума. Запущенная в марте платформа «В5+1» в Алматы, целью которой было объединение страны Центральной Азии и США в сфере бизнеса, стала стимулом к осуществлению идеи о проведении встреч казахстанских предпринимателей с бизнес-сообществом США, ознакомления с американской экосистемой и финансовыми институтами с целью выхода на американский рынок и привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

В рамках данного визита, казахстанская делегация запланировала посетить три американских города. Интерес к Нью-Йорку связан расположением там важных финансовых институтов США, в Вашингтоне были запланированы встречи в госучреждениях США, а Сан-Франциско является центром IT-сферы.

Директор-основатель «KCBANA» Гульнара Фебрес отметила, что это был исторический день по проведению первого казахстанско-американского бизнес- форума. Состав гостей впечатлил присутствием дипломатов, экспертов, представителей бизнес-кругов двух стран. Отмечается взаимный интерес представителей бизнеса США и Казахстана, в связи с чем подобные мероприятия будут продолжены в будущем.

- Это было больше, чем мы ожидали. Я считаю, чтобы достигли цели по установлению контактов с «Parasat Business Club». Мы будем продолжать эти инициативы по наведению мостов между бизнесменами США и Казахстана, это наша задача, – рассказала Гульнара Фебрес.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Делегаты казахстанского бизнеса также имели возможность выступить на форуме. Так, представитель национальной компании «Kazakh Invest» в Северной Америке Марат Биримжан, генеральный директор «Aero Transport Consultant and Aviation & Forwarding Solutions» Максим Мукашев, генеральный директор медицинского центра «ASMED» Раушан Бижигитова и основатель «Qamalladin University» «Камалладин» Диана Камалуддин поделились с американской аудиторией своим опытом и перспективами сотрудничества.