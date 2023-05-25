В Конгрессе США представили законопроект об отмене поправки «Джексона-Вэника» в отношении Казахстана

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Конгрессе США представлен законопроект по отмене поправки «Джексона-Вэника» советской эпохи, запрещавшей Казахстану постоянные нормальные торговые отношения со Штатами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представители Палаты Представителей Джимми Панетта, Роберт Адерхолт, Дина Титус, Дарин Лахуд и Ами Бера представили двухпартийный «Закон о постоянных нормальных торговых отношениях с Казахстаном от 2023 года» (Permanent normal trade relations (PNTR)).

Этот закон отменит поправку «Джексона-Вэника», которая лишает Казахстан постоянных нормальных торговых отношений с Соединенными Штатами.

Так, в выводной части законопроекта отмечается, что Казахстан признан полностью соответствующим требованиям свободы эмиграции в соответствии с разделом IV Закона о торговле от 1974 года с 1997 года. Также Казахстан получил режим нормальных торговых отношений с 1992 года и подписал двустороннее соглашение об инвестициях с США, которое вступило в силу в 1994 году.

Поправка «Джексона-Вэника» – это устаревшее положение Закона о торговле советской эпохи 1974 года, которое первоначально было предложено в ответ на советские ограничения на еврейскую эмиграцию. Данное положение устарело по отношению к Казахстану, которое полностью соблюдает требования о свободе эмиграции в соответствии с Законом о торговле 1974 года.

Конгрессмен Дж.Панетта сообщил, что отмена поправки укрепит двусторонние отношения США с Казахстаном, откроет новые направления торгового партнерства, будет способствовать расширению инвестиций и дипломатическим связям между двумя странами. По мнению политика, это законодательство является здравомыслящим, дальновидным шагом к повышению конкурентоспособности Соединенных Штатов в Центральной Азии и за ее пределами.

Представитель Палаты Представителей Р.Адерхолт отметил, что гордится своим участием в процессе внесения этого законопроекта, который установит постоянные нормальные торговые отношения с Казахстаном.

Конгрессмен Д.Титус рассказал, что данную поправку периода холодной войны необходимо исправить. Казахстан ежегодно документирует свое соответствие торговым правилам США, которые законодателями регулярно сертифицируются на протяжении почти трех десятилетий.

«Предоставление PNTR (статус постоянных нормальных торговых отношений – прим.авт.) Казахстану является разумным шагом для укрепления торговых интересов Америки в Центральной Азии. Как член Комитета, я буду продолжать поддерживать усилия, направленные на укрепление нашей экономической и национальной безопасности, укрепление дипломатических отношений в регионе и повышение конкурентоспособности Америки» – сообщил конгрессмен Д.Лахуд.

Политик А.Бера подчеркнул, что отмена устаревшей поправки «Джексона-Вэника» для Казахстана и разрешение постоянных нормальных торговых отношений открывает двери для расширения торговых и инвестиционных возможностей между двумя странами.

Соединенные Штаты ранее предоставили статус PNTR Албании, Армении, Болгарии, Китаю, Чехословакии, Эстонии, Грузии, Венгрии, Кыргызстану, Латвии, Литве, Монголии, Румынии, Украине и Вьетнаму.

Теперь если президент США Дж.Байден подпишет «Закон о постоянных нормальных торговых отношениях с Казахстаном от 2023 года», то в соответствии с подразделом (a), раздел IV Закона о торговле 1974 года, торговые ограничения перестанут применяться к Казахстану