Концерт с исполнением традиционной музыки Казахстана, Кореи, Японии и Китая прошел в Вашингтоне

В здании Посольства Республики Казахстан в г.Вашингтон прошел концерт в честь «Месяца Азиатского Наследия», на котором были представлены музыкальные произведения Казахстана, Кореи, Японии и Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Евгений и Владимир Де (слева на право). Рустем Кожыбаев/Kazinform

Организатором замечательного мероприятия выступил «Global Music Partnership», под руководством артистического директора, члена Академии Грэмми Владимира Де и его брата Евгения Де, дирижера ансамбля молодых артистов из Казахстана, США, Италии и Китая.

В здании казахстанского дипломатического учреждения прозвучали произведения традиционной музыки Казахстана («Япурай», «Наз қоңыр», «Дударай» и «Боз Айгыр»), Кореи («Arirang», «Dukobi», «Mugunghwa Have Blossomed» и «Dorado»), Японии («Princess Mononoke», «The Path of the Wind», «A Town with a View of the Wind» и «Carry You») и Китая («Shepherd's Song», «Harvest Celebration» и «Yao Dance»).

Артистический директор «Global Music Partnership» Владимир Де отметил уникальность концерта в том, что члены музыкального ансамбля не профессиональные музыканты, а являются любителями из числа учащихся школ и ВУЗов, которые связывают свое будущее с различными гражданскими профессиями, как инженеры, юристы и врачи.

Ансамбль состоит из представителей Казахстана, США, Италии и Китая, которых объединяет любовь к музыке и участие в волонтерской деятельности «Программы национальной премии президента в области волонтерской деятельности Глобального музыкального партнерства» (Global Music Partnership President’s National Volunteer Service Award Program) по исполнению музыкального репертуара в домах престарелых, больницах и служении обществу.

- Нашей задачей было расширение кругозора студентов и познание культуры других народов через искусство. Наши ребята участвовали во многих проектах в США, Южной Корее и Швейцарии, где исполнялись казахские произведения, - сообщил Владимир Де.

Волонтерская программа в США развивает культурную и общественную ответственность у детей с малых лет и внедряет их в общество, как сознательных граждан. По окончании определенного срока они набирают волонтерские часы и получают поощрение за служение обществу в виде сертификата от Белого дома и письма президента США.

Фото: Аруай Жусуп. Рустем Кожыбаев/Kazinform

В составе музыкальной группы была наша соотечественница, скрипачка Аруай Жусуп, которая находится вместе с семьей в Вашингтоне. Мама Аруай, профессор, проходит стажировку в университете Джорджа Вашингтона по программе «Болашак».

Аруай рассказала, что в прошлом году успешно окончила Республиканскую казахскую специализированную музыкальную школу-интернат для одаренных детей им. А.Жубанова.

В одном из ВУЗов США познакомилась с Владимиром Де, который пригласил ее на это мероприятие. Аруай отметила, что очень рада исполнить казахские произведения в рамках «Месяца Азиатского Наследия».

Фото: Аарон Теске с дочерью Гвендолин. Рустем Кожыбаев/Kazinform

Один из гостей мероприятия был Аарон Теске из штата Нью-Джерси, который рассказал, что гордится своей дочерью Гвендолин (скрипачка), которая украсила музыкальный ансамбль.

- Концерт прекрасно продемонстрировал богатое культурное наследие этих народов. Каждое выступление отражало уникальные музыкальные традиции и художественное самовыражение соответствующих культур. Благодаря такому разнообразному репертуару концерт призван способствовать межкультурному взаимопониманию и признательности зрителей, - подчеркнул Аарон Теске.

Куратор отдела европейской, ближневосточной и азиатской этнологии Национального музея естественной истории Смитсоновского института Пол Тейлор отметил замечательную инициативу по проведению концерта.

- Многонациональный характер Казахстана проявляется в его гостеприимстве, и в гостях у него так много других народов, сегодня была продемонстрирована культура Японии, Кореи, Китая, а также Казахстана. Вы живете в одном из самых интересных мест в мире, я бы сказал, как антрополог, что вам очень повезло жить в таком интересном месте как Казахстан, - отметил Пол Тейлор.

Объединяя талантливых исполнителей из разных стран, концерт подчеркивает универсальный язык музыки как средство продвижения мира, гармонии и сотрудничества через границы. Он не только демонстрирует традиционную музыку, но и воплощает дух мирной дипломатии посредством музыки, способствуя межкультурному диалогу и взаимопониманию.