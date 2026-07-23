Казахстанские биатлонисты выиграли 27 медалей на летнем чемпионате Азии

В Щучинске завершился летний чемпионат Азии по биатлону с выдающимся для сборной Казахстана результатом, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соревнованиях на базе Центра олимпийской подготовки в Щучинске приняли участие 185 спортсменов из семи стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Тайбэя. Чемпионат проходил два дня: в первый день спортсмены разыграли награды в спринте, во второй — в индивидуальной гонке.

В первый день чемпионата состоялась также церемония награждения паралимпийского чемпиона Ербола Хамитова и его тренерского штаба денежными сертификатами — в знак признания исторической победы на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

По итогам двух соревновательных дней сборная Казахстана заняла лидирующие позиции в общем медальном зачете, завоевав 7 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей (всего 27) во всех возрастных категориях — от юношей и девушек до взрослых спортсменов.

Ранее сообщалось, что известный специалист с мировым именем Лука Бормолини стал тренером-консультантом молодежной сборной Казахстана по биатлону.

Также сообщалось, что в Японии казахстанские каратисты выиграли золото и серебро престижного турнира.