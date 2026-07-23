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    Казахстанские каратисты выиграли золото и серебро престижного турнира в Японии

    Казахстанские каратисты Анджей Кинзерский и Антон Зимарев стали победителями престижного международного турнира по шинкиокушинкай каратэ «Чемпион чемпионов TOP-9» в Токио, заняв первое и второе места, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

    каратэ
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    В соревнованиях среди мужчин чемпионом турнира стал Анджей Кинзерский, одержавший победы во всех поединках. В полуфинале он со счетом 5:0 победил Энтаса Хаускаса из Литвы.

    В финале Кинзерский встретился с другим представителем Казахстана — Антоном Зимаревым, который в полуфинале одолел Паулюса Зимантаса.

    По итогам соревнований Анджей Кинзерский стал обладателем главного приза — 10 млн японских иен, а серебряный призер Антон Зимарев получил 2 млн иен.

    Всего в турнире приняли участие девять сильнейших каратистов мира среди мужчин и восемь лучших спортсменок среди женщин.

    В прошлом году Анджей Кинзерский выиграл Всеяпонский национальный чемпионат, став первым иностранным спортсменом в истории, которому удалось завоевать этот титул.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на международном турнире.

    Спорт спортсмены Казахстана Каратэ
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор