Казахстанские каратисты выиграли золото и серебро престижного турнира в Японии

Казахстанские каратисты Анджей Кинзерский и Антон Зимарев стали победителями престижного международного турнира по шинкиокушинкай каратэ «Чемпион чемпионов TOP-9» в Токио, заняв первое и второе места, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

В соревнованиях среди мужчин чемпионом турнира стал Анджей Кинзерский, одержавший победы во всех поединках. В полуфинале он со счетом 5:0 победил Энтаса Хаускаса из Литвы.

В финале Кинзерский встретился с другим представителем Казахстана — Антоном Зимаревым, который в полуфинале одолел Паулюса Зимантаса.

По итогам соревнований Анджей Кинзерский стал обладателем главного приза — 10 млн японских иен, а серебряный призер Антон Зимарев получил 2 млн иен.

Всего в турнире приняли участие девять сильнейших каратистов мира среди мужчин и восемь лучших спортсменок среди женщин.

В прошлом году Анджей Кинзерский выиграл Всеяпонский национальный чемпионат, став первым иностранным спортсменом в истории, которому удалось завоевать этот титул.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на международном турнире.