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    Сборная Казахстана завоевала семь медалей на международном турнире по настольному теннису

    В Ташкенте завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Tashkent II с участием спортсменов из 22 стран, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал семь медалей на международном турнире по настольному теннису
    Фото: НОК

    Казахстанцы завоевали семь медалей в разных возрастных категориях.

    Обладателями золота стали Алан Курмангалиев (U19) и Жания Бекмухамбетова (U13).

    На вторую ступень пьедестала поднялась Назерке Болатбек (U11).

    Бронзовыми призерами в категории U11 стали Дагир Данияров, Нуржан Бакдаулет, Медина Амандык, Нурай Жанаева.

    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор