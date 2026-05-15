Всемирно известный специалист из Италии Лука Бормолини стал тренером-консультантом молодежной сборной Казахстана по биатлону, передает Kazinform.

Новый наставник казахстанских молодых биатлонистов и биатлонисток имеет более 12 лет опыта работы в системе подготовки национальных сборных команд, молодежных и юниорских проектов.

В разные годы Лука Бормолини работал главным тренером женской сборной Чехии (сезон 2024/25), молодежной командой Южной Кореи (2022/24), со спортсменами из США, Новой Зеландии, Австралии и Бразилии.

Отдельно необходимо отметить участие Луки Бормолини в подготовке биатлониста из США Кэмпбелла Райта (на молодежном уровне выступал за Новую Зеландию) — двукратного призера чемпионата мира среди взрослых, а также результаты сезона 2024/25, в котором команда, с которой он работал, завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Ленцерхайде и победу на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Также Лука Бормолини является преподавателем и профессором Академии IBU, что подтверждает высокий уровень его профессиональной квалификации и признание со стороны международного биатлонного сообщества.

В Союзе биатлонистов Казахстана отметили, что главная цель приглашения Луки Бормолини на позицию тренера-консультанта — внедрение лучших мировых практик в тренировочный процесс казахстанского резерва.

Добавим, что впереди у биатлонистов, как и у других представителей зимних видов спорта — четырехлетний цикл подготовки к следующим зимним Олимпийским играм 2030 года во Французских Альпах.