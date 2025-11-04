Казахстанские банки фиксируют рост просроченных кредитов

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, показатель остался на уровне предыдущего месяца.

В структуре кредитов доля проблемных займов у бизнеса составила 2,3% или 388 млрд тенге, против 2,1% (304 млрд тенге) в начале года. По кредитам населения уровень просроченной задолженности достиг 4,5% (1,08 трлн тенге), увеличившись с 3,8% (790 млрд тенге) на начало года.

Покрытие неработающих займов провизиями сохраняется на высоком уровне — 63,6%.

Отметим, за сентябрь 2025 года кредитование бизнеса в Казахстане выросло на 2,5% и достигло 14,7 трлн тенге. Кредиты населению составили 24 трлн тенге, показав рост на 16,2% с начала года.

По состоянию на 1 октября в стране работают 23 банка второго уровня, из которых 15 имеют иностранное участие, включая 10 дочерних банков. С начала года чистая прибыль банков достигла 2,1 трлн тенге.

В стране изменили правила для снижения долговой нагрузки населения. Ранее банки учитывали широкий перечень доходов заемщиков — официальные зарплаты и косвенные доходы, например, обороты по карте. Теперь учитывается только реально подтвержденный доход. Подробнее по ссылке.

