    20:40, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские банки фиксируют рост просроченных кредитов

    По данным на 1 октября, уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 3,5% от общего ссудного портфеля, или 1,5 трлн тенге, передает агентство Kazinform.

    Казахстанские банки фиксируют рост просроченных кредитов
    Фото: Pexels

    Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, показатель остался на уровне предыдущего месяца.

    В структуре кредитов доля проблемных займов у бизнеса составила 2,3% или 388 млрд тенге, против 2,1% (304 млрд тенге) в начале года. По кредитам населения уровень просроченной задолженности достиг 4,5% (1,08 трлн тенге), увеличившись с 3,8% (790 млрд тенге) на начало года.

    Покрытие неработающих займов провизиями сохраняется на высоком уровне — 63,6%.

    Отметим, за сентябрь 2025 года кредитование бизнеса в Казахстане выросло на 2,5% и достигло 14,7 трлн тенге. Кредиты населению составили 24 трлн тенге, показав рост на 16,2% с начала года.

    По состоянию на 1 октября в стране работают 23 банка второго уровня, из которых 15 имеют иностранное участие, включая 10 дочерних банков. С начала года чистая прибыль банков достигла 2,1 трлн тенге. 

    В стране изменили правила для снижения долговой нагрузки населения. Ранее банки учитывали широкий перечень доходов заемщиков — официальные зарплаты и косвенные доходы, например, обороты по карте. Теперь учитывается только реально подтвержденный доход. Подробнее по ссылке

    Ранее мы писали, зачем нужен новый закон о банках в Казахстане, и что он изменит. 

    Кредит Банки Экономика
