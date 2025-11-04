Чистая прибыль казахстанских банков превысила 2,1 трлн тенге

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, общие активы банковского сектора на 1 октября составили 67 трлн тенге, увеличившись за сентябрь на 0,6%, а с начала года — на 8,9%. Основным драйвером роста стал ссудный портфель, достигший 41,6 трлн тенге (+1,8%). При этом высоколиквидные активы занимают 28,4% от общего объема, что обеспечивает полное выполнение обязательств перед клиентами.

Кредитование экономики

Кредиты экономике выросли до 38,7 трлн тенге (+1,8% за месяц, +14,6% с начала года). При этом займы в тенге составили 91,2% всех кредитов.

Кредиты бизнесу за сентябрь увеличились на 2,5% и достигли 14,7 трлн тенге, в том числе:

— крупному бизнесу — 5,3 трлн (+2,7%),

— субъектам МСБ — 6,4 трлн (+2,3%),

— индивидуальным предпринимателям — 3 трлн (+2,3%).

Рост кредитования отмечается во всех отраслях: промышленность — +10,8% (4,9 трлн), торговля — +15,1% (4,0 трлн), сельское хозяйство — +10,1% (530 млрд), строительство — +13,3% (769 млрд), транспорт — +4,8% (937 млрд), информация и связь — +32,4% (203 млрд).

Средневзвешенная ставка по кредитам бизнесу в тенге составила 21,6%, в том числе для крупного бизнеса — 19,0%, для МСБ — 19,2%, для ИП — 31,3%.

Кредиты населению

Займы населению достигли 24 трлн тенге, увеличившись на 1,3% за месяц и на 16,2% с начала года. Из них: потребительские кредиты — 16,2 трлн (+1,5%), ипотека — 6,7 трлн (+1,3%).

В сентябре 2025 года выдача новых займов населению составила 1,7 трлн тенге. При этом за 9 месяцев данный показатель составил 14,6 трлн тенге, что на 12,8% больше, чем годом ранее.

Средняя ставка по займам в тенге — 19,7%, по ипотеке — 9,9%, по потребкредитам — 20,9%.

Качество активов

Кредитное качество остается стабильным: по состоянию на 1 октября 2025 года доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) составляет 3,5% или 1,5 трлн тенге.

В кредитах бизнесу доля займов NPL90+ составила 2,3% или 388 млрд тенге. Доля проблемной задолженности по кредитам населению за сентябрь составила 4,5% или 1 079 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 63,6%.

Депозиты и ликвидность

Депозиты населения и бизнеса продолжают расти. Общий объем депозитов резидентов достиг 43,4 трлн тенге (+1,5% за месяц). В тенге — 34,5 трлн (+3,6%), в иностранной валюте — 9,0 трлн (-5,6%).

Уровень долларизации снизился до 20,6% против 22,5% в начале года.

Депозиты юрлиц составили 19 трлн тенге, физлиц — 24,5 трлн тенге. Средняя ставка по депозитам в тенге: для юрлиц — 15,4%, для физлиц — 14,4%.

Чистая прибыль банков

Собственный капитал банков в сентябре составил 9,8 трлн тенге, коэффициенты достаточности капитала остаются значительно выше нормативов:

— К1 — 19,1%,

— К2 — 20,3%.

За январь–сентябрь 2025 года чистая прибыль банков достигла 2,1 трлн тенге, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 октября составила 4,4%, рентабельность капитала (ROE) — 29,9%.

Отметим, что в стране изменили правила для снижения долговой нагрузки населения. Ранее банки учитывали широкий перечень доходов заемщиков — официальные зарплаты и косвенные доходы, например, обороты по карте. Теперь учитывается только реально подтвержденный доход. Подробнее по ссылке.

Ранее мы писали, зачем нужен новый закон о банках в Казахстане, и что он изменит.