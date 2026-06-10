Казахстанские авиаспециалисты повысили квалификацию в аэропорту Нью-Йорка

Министерство транспорта Казахстана совместно с Посольством США в Астане организовало участие представителей авиационных властей страны и специалистов аэропортов Астаны и Алматы в программе International Air Cargo Interdiction Training (IACIT), передает агентство Kazinform.

Обучение прошло в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ.

Программа IACIT организована Командой по противодействию терроризму и пресечению незаконного перемещения грузов (A-TCET) Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) при поддержке программы Export Control and Related Border Security (EXBS) Посольства США.

Фото: пресс-служба комитета гражданской авиации

В ходе курса участники изучили современные методы анализа рисков при грузовых авиаперевозках, организацию досмотра воздушных судов и грузов, применение технических средств контроля, а также работу кинологических подразделений и механизмы межведомственного взаимодействия.

— Подробный обмен опытом состоялся также в сфере интеграции процедур авиационной безопасности и таможенного контроля, а также применения риск-ориентированного подхода при обеспечении безопасности международных грузовых перевозок. Участие в программе имеет важное значение в контексте подготовки к открытию прямого воздушного сообщения между Казахстаном и США, а также развития сотрудничества с американскими партнёрами в области авиационной безопасности. Полученный опыт будет использован для дальнейшего совершенствования мер авиационной безопасности и внедрения передовых международных практик в деятельность отечественных авиационных организаций.

Фото: пресс-служба комитета гражданской авиации

Напомним, в Астане обсудили расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США. Также Казахстан пригласил американские компании к разработке месторождений редких металлов.