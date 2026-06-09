Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсудили в Астане

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел переговоры со Специальным посланником Президента США по делам Южной и Центральной Азии – Послом США в Индии Серджио Гором, передает агентство Kazinform.

В Астане состоялись переговоры, в ходе которых обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия Казахстана и США. Основное внимание было уделено развитию экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сферах инноваций, искусственного интеллекта, образования и науки.

Фото: Министерство иностранных дел РК

— В Казахстане последовательно реализуются масштабные конституционные реформы и программы модернизации национальной экономики. Астана рассматривает Вашингтон в качестве одного из ключевых партнеров в сфере привлечения инвестиций, технологического обновления и углубления торгово-экономического сотрудничества. В данном контексте стороны предметно обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи в Белом доме в ноябре 2025 года, — отметил Ермек Кошербаев.

Фото: Министерство иностранных дел РК

Глава МИД РК выразил благодарность американской стороне за участие на высоком уровне в предстоящем заседании Диалога «C5+1» по критически важным минералам (Critical Minerals Dialogue). Также отмечена важность предстоящего круглого стола с участием бизнес-делегаций США и стран Центральной Азии, который должен придать дополнительный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества.

В свою очередь, С. Гор поблагодарил казахстанскую сторону за гостеприимство и подтвердил готовность к продолжению активного диалога и практического взаимодействия по всему спектру двусторонней и региональной повестки.

Фото: Министерство иностранных дел РК

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, Казахстан и Кувейт нацелены на развитие торгово-экономических связей. Также Казахстан и Южная Корея готовят меморандум по сотрудничеству в атомной энергетике.