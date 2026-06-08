Казахстан и Кувейт нацелены на развитие торгово-экономических связей 

Посол Республики Казахстан в государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с Министром финансов Государства Кувейт Якубом Аль-Рефаи, где обсудили вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, а также реализацию совместных инициатив, направленных на дальнейшее укрепление казахстанско-кувейтского партнерства.

— Стороны уделили особое внимание вопросам подготовки к четвертому заседанию Казахстанско-кувейтской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурному и гуманитарному сотрудничеству, проведение которого запланировано на второе полугодие текущего года. Также стороны обсудили ход подготовки к подписанию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством государства Кувейт об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, — отметили в МИД РК.

Посол Казахстана ознакомил собеседника с основными показателями социально-экономического развития страны, отметив устойчивый рост казахстанской экономики и ее позиции в качестве одной из ведущих экономик Центральной Азии. Также были представлены инвестиционный потенциал Казахстана и перспективные направления для привлечения кувейтских инвестиций.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на создание устойчивых цепочек поставок казахстанской сельскохозяйственной продукции в страны Залива.

Также министру финансов Государства Кувейт было передано официальное приглашение от министра финансов Республики Казахстан посетить Казахстан.

— Было отмечено, что предстоящий визит может придать дополнительный импульс развитию двустороннего финансово-экономического сотрудничества между двумя странами. Кувейтская сторона с благодарностью приняла приглашение и выразила заинтересованность в рассмотрении инициатив казахстанской стороны по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, — подчеркнули в Министерстве.

Напомним, экспорт казахстанской нефти в Корею превысил 1,4 млн тонн. Ранее сообщалось, Казахстан и Саудовская Аравия намерены укреплять сотрудничество в области минеральных ресурсов.