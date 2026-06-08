Экспорт казахстанской нефти в Корею превысил 1,4 млн тонн

Казахстан и Южная Корея продолжают укреплять сотрудничество в энергетической сфере, делая акцент на расширении инвестиционного взаимодействия и технологической модернизации отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом заявил вице-министр энергетики Республики Казахстан Санжар Жаркешов в ходе 11-го заседания Казахстанско-корейской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По его словам, энергетическое партнерство остается одним из ключевых направлений двусторонних отношений и будет развиваться в долгосрочной перспективе.

В своем выступлении он отметил, что национальная компания «КазМунайгаз» и Korean National Oil Corporation (KNOC) успешно реализуют совместные проекты по разработке нефтяных месторождений в Казахстане, обеспечивая поставки сырья как на внутренний рынок, так и на экспорт. По итогам 2025 года объем поставок нефти на внутренний рынок составил порядка 420 тыс. тонн.

— В среднем за четыре месяца 2026 года поставка на НПЗ составила: ТОО «Кен-Сары» — 81,3 тысяч тонн, ТОО Meerbusch — 21,8 тысяч тонн, «Алтиес Петролеум Инт. Б.В.» — 45,4 тысяч тонн, — отметил он.

Отдельное внимание было уделено экспортным поставкам в Южную Корею. Согласно приведенной статистике, экспорт казахстанской нефти в этом направлении составил 5,754 млн тонн в 2022 году, 5,535 млн тонн в 2023 году, 1,723 млн тонн в 2024 году и 1,456 млн тонн в 2025 году.

Жаркешов подчеркнул, что дальнейшее развитие нефтяной отрасли Казахстана связано с переходом к нефтегазохимии и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В этой связи страна заинтересована в привлечении корейских инвестиций и технологий для создания современных нефтегазохимических комплексов.

Кроме того, Казахстан намерен усиливать локализацию производства и внедрение передовых технологий в энергетике. Вице-министр отметил успешные примеры сотрудничества, включая ввод в эксплуатацию парогазовой установки мощностью 310 МВт в Атырауской области (Карабатан), а также строительство новой ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области.

По словам Жаркешова, дальнейшая локализация позволит снизить зависимость от импортных комплектующих, повысить эффективность энергосистемы и создать условия для долгосрочного участия корейских компаний не только как подрядчиков, но и как соинвесторов.

Он напомнил, что в Казахстане реализуется План развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, в рамках которого корейские компании приглашаются к участию в проектах модернизации и строительства новых генерирующих мощностей. Правительство Казахстана, по его словам, обеспечивает прозрачные условия для инвесторов и поддержку реализации таких проектов.

Ранее на заседании Казахстан и Корея обсудили снятие барьеров для взаимной торговли.