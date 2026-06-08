Казахстан и Саудовская Аравия намерены укреплять сотрудничество в области минеральных ресурсов

Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел переговоры с Вице-министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Халедом Аль-Мудайфером, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития казахско-саудовского сотрудничества в горнодобывающей отрасли, уделив особое внимание вопросам разведки, добычи и переработки стратегических и критически важных минералов.

— Стороны рассмотрели возможности реализации совместных инициатив, направленных на укрепление взаимодействия между профильными государственными органами, национальными компаниями и деловыми кругами двух стран. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем укреплении казахстанско-саудовских связей, — говорится в сообщении.

Напомним, Казахстан и Южная Корея готовят меморандум по сотрудничеству в атомной энергетике. Ранее Казахстан предложил корейскому бизнесу участвовать в оснащении города Алатау.