Казахстан пригласил американские компании к разработке месторождений редких металлов

В Астане проходит заседание Диалога C5+1 по критическим минералам с участием представителей стран Центральной Азии и США, передает корреспондент агентства Kazinform.

Открывая мероприятие, министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев отметил, что критические минералы становятся основой глобального технологического перехода и новой архитектурой мировой промышленности.

По его словам, Центральноазиатский регион обладает значительной минерально-сырьевой базой, растущим промышленным потенциалом и стратегическим географическим положением между крупнейшими мировыми рынками. Казахстан, в свою очередь, рассматривает сектор критических минералов как один из ключевых приоритетов промышленной политики и долгосрочного экономического развития.

— Ресурсная база страны насчитывает более 9,5 тысяч месторождений, в том числе свыше 100 из них содержат редкие и редкоземельные металлы. Мы приглашаем американские компании к активному участию в их геологоразведке и добыче, — сказал Нагаспаев.

Для этого создана современная регуляторная среда. Так, в 2018 году принят Кодекс «О недрах и недропользовании», который реформировал отраслевое законодательство по образцу Австралии и Канады, введен принцип лицензирования «первый пришел — первый получил», упрощен доступ к недрам.

В 2023 году запущена Единая платформа недропользования — все процессы от лицензирования до отчетности переведены в онлайн-формат. С 2024 года Казахстан полностью применяет международные стандарты CRIRSCO, обеспечивая прозрачность и сопоставимость отчетности с глобальной практикой.

Результатом принятых мер, по словам министра, стал кратный рост интереса со стороны инвесторов.

— С 2018 года вложения в геологоразведку выросли втрое, превысив 1 миллиард долларов США. В страну пришли ведущие мировые компании — Rio Tinto, Barrick Gold, First Quantum, Ivanhoe, Teck, Fortescue, Cove Capital, — отметил Нагаспаев.

Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован не только в экспорте сырья, но и в развитии совместных производств, трансфере технологий, подготовке квалифицированных кадров и углублении научно-технической кооперации.

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