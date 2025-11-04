Казахстанские аграрии подписали договоры лизинга на поставку 8,5 тысячи единиц техники

Он отметил, что по программе льготного лизинга сельхозтехники объем финансирования составил 250 млрд тенге. На сегодня уже заключены договора финансового лизинга на сумму 216 млрд тенге на поставку 8,5 тыс. единиц сельхозтехники. При этом, основная часть сельхозтехники — это трактора и комбайны, которые составили 54% от общего их количества.

В текущем году после локализации в Казахстане мирового бренда по производству современной и высокопроизводительной техники John Deere запущена отдельная программа льготного лизинга. Всего в рамках данной программы профинансирован лизинг 109 ед. техники на сумму 23 млрд тенге, одобрено приобретение еще 13 единиц техники на сумму 2,2 млрд тенге.

— Это напрямую способствует обновлению технического парка и повышению производительности труда в агросекторе, — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Также глава Минсельхоза сообщил о том, что в рамках финансирования уборочных работ оказана поддержка более 7,5 тыс. аграриям с охватом более 8 млн га.

— Низкая процентная ставка значительно снизила финансовую нагрузку на производителей, особенно в условиях роста стоимости средств производства, — сказал Айдарбек Сапаров.

Также, согласно озвученным данным, при недостаточности залоговой базы при кредитовании посевных и уборочных работ были предоставлены гарантии в размере 85% от суммы займа.

Ранее мы писали о том, что казахстанские фермеры смогут получать финансирование ежегодно под те же залоги.