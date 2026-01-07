РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:38, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Австралии

    Представительница команды Казахстана по теннису Анна Данилина поборется за выход в финал турнира серии WTA 500 в Брисбене (Австралия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Теннисистка пробилась в полуфинал в парном разряде.

    Анна Данилина и Александра Крунич (Сербия) в ¼ финала уверенно обыграли Екатерину Александрову и Мирру Андрееву из России.

    Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

    Ранее казахстанские теннисистки взлетели в рейтинге WTA.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис Австралия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
