Казахстанская семья оказалась в затопленном Dubai Mall

Гражданин ОАЭ погиб в результате наводнения. По данным полиции эмирата Рас-эль-Хайма, 70-летний мужчина погиб, пытаясь вести автомобиль во время сильного дождя, несмотря на предупреждения полиции. В результате он потерял контроль над автомобилем и его смыло паводковыми водами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в местности Вади-Исфни, в южных районах эмирата Рас-эль-Хайма. Мужчина пытался проехать через местность на своем автомобиле, невзирая на сильные потоки воды.

Главное управление полиции Рас-эль-Хаймы выразило соболезнования и сочувствие семье погибшего и вновь призвала население избегать проточных долин и скоплений воды во время дождливой погоды, наблюдаемой в стране.

Фото: Khaleej Times

В среду утром в международном аэропорту Дубая заявили, что наводнение «ограничило возможности транспорта» и затруднило полеты, поскольку летные экипажи самолетов не смогли добраться до аэропорта.

Из-за непогоды сотни авиарейсов были задержаны или отменены.

Власти ОАЭ предпринимают меры по спасению и эвакуации людей, оказавшихся в затопленных долинах, столкнувшихся с поломкой автомобилей и затоплением зданий.

Сообщается, что поисково-спасательная служба Нацгвардии ОАЭ за минувшие сутки провела 136 поисково-спасательных и эвакуационных операций.

Khaleej Times сообщает о Дипаке Мохане, агенте по недвижимости в Дубае, который на своем автомобиле принялся спасать туристов и местных жителей.

Фото: Khaleej Times

Среди спасенных им людей оказалась казахстанская семья, застрявшая в торговом центре Dubai Mall.

- Это была пара с маленькой дочерью. Они были туристами и остро нуждались [в помощи], поэтому я отвез их в отель в районе Манкхул, — сказал Мохан.

В последние дни Объединенные Арабские Эмираты, где регистрируется в среднем около 100 мм осадков в год, столкнулся с сильнейшими ливнями за последние 75 лет. За один день на страну было сброшено воды больше, чем обычно за год. Национальный центр метеорологии назвал рекордное погодное явление «исключительным» и «историческим».

В соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения о том, что наводнения могли быть результатом засева облаков. ОАЭ являются одной из первых стран в регионе Персидского залива, которая начала использовать технологию засева облаков. Цель такой технологии - вызвать искусственный дождь, тем самым восполняя недостаток воды в стране, известной своим засушливым климатом.

Популярный аккаунт в социальной сети Wide Awake Media задался вопросом, какое отношение засев облаков может иметь к текущей непогоде. О связи технологии вызова искусственных осадков с нынешней непогодой в ОАЭ также сообщил Bloomberg.

В ответ Национальный центр метеорологии, который также ответственен за операции по засеву облаков в ОАЭ, опроверг эти утверждения. В ведомстве заявили, что в преддверии стихийных ливней не применялись методы изменения погоды.

Все подобные миссии приостанавливаются во время сильных штормов или когда существует высокий риск грозы. В первую очередь это связано с соображениями безопасности и практическими ограничениями, сообщает Khaleej Times.

Сотрудник Национального центра метеорологии доктор Ахмед Хабиб объяснил непогоду четырьмя погодными волнами, которые возникли под влиянием влажных воздушных масс из Аравийского моря, и направлялись в сторону Омана и ОАЭ.

- Присутствие конвективных облаков, формирующихся над ОАЭ, спровоцировало серию погодных явлений, - заявил Хабиб.

С четверга в ОАЭ ожидается постепенное повышение температуры, а в течение следующих пяти дней в некоторых районах сохранится переменная облачность, а до субботы возможен туман.