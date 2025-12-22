РУ
    10:32, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанская могулистка завоевала два «золота» на турнире во Франции

    Команда Казахстана по фристайл-могулу отметилась четырьмя медалями на международном турнире в Тине (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанская могулистка завоевала два «золота» на турнире во Франции
    Фото: НОК

    В активе нашей сборной два «золота» и две «бронзы.

    В женских соревнованиях дважды на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко.

    Бронзовыми призерами турнира стали Аяулым Амренова и Антон Бондарев.

    Ранее казахстанские фристайл-могулисты завоевали в Австрии 4 «золота» и 2 «серебра».

