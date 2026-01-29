РУ
    18:23, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанская горнолыжница завоевала «серебро» на турнире в Италии

    Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала второй на Открытом чемпионате Италии в Поцце-ди-Фассе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Казахстанка отметилась серебряной медалью в слаломе.

    Первое место заняла итальянка Франческа Фанти. На третью ступень пьедестала поднялась Валентина Филл (Италия).

    Ранее Александра Скороходова завоевала «золото» на турнире FIS.

    Также НОК сообщает, что Александра Скороходова представит Казахстан на Олимпийских играх-2026.

    Напомним, что на зимних Олимпийских играх 2026 года Казахстан представят 36 спортсменов в 10 видах спорта. Подробнее читайте здесь.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Зимние виды спорта
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
