21:26, 22 Январь 2026 | GMT +5
Казахстанская спортсменка взяла «золото» на турнире по горнолыжному спорту в Италии
Казахстанка Александра Скороходова стала победительницей международного турнира FIS по горнолыжному спорту в Поцце-ди-Фассе (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсменка завоевала золотую медаль в женском слаломе.
Скороходова финишировала с результатом 01:39.67.
Второе место заняла Джун Гаритано Итурбе (Испания). Замкнула тройку лучших Эмма Гуггенхаймер (США).
Ранее Александра Скороходова завоевала золотую медаль в гигантском слаломе юниорского турнира в Италии.