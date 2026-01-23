РУ
    21:26, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанская спортсменка взяла «золото» на турнире по горнолыжному спорту в Италии

    Казахстанка Александра Скороходова стала победительницей международного турнира FIS по горнолыжному спорту в Поцце-ди-Фассе (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанская спортсменка завоевала «золото» на турнире по горнолыжному спорту в Италии
    Фото: НОК

    Спортсменка завоевала золотую медаль в женском слаломе.

    Скороходова финишировала с результатом 01:39.67.

    Второе место заняла Джун Гаритано Итурбе (Испания). Замкнула тройку лучших Эмма Гуггенхаймер (США).

    Ранее Александра Скороходова завоевала золотую медаль в гигантском слаломе юниорского турнира в Италии.

    Динара Жусупбекова
