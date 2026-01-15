21:30, 14 Январь 2026 | GMT +5
Казахстанка Александра Скороходова выиграла «золото» юниорского турнира в Италии
Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет, представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия).
Второе место заняла Симона Сент-Пьер (Канада). Бронзовым призером стала Ноэль Рот (США).
Ранее сообщалось, что казахстанская спортсменка дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу.
Напомним, Алматы поучаствовал в новом мировом рекорде в лыжных видах спорта.