Казахстанка Александра Скороходова выиграла «золото» юниорского турнира в Италии

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия).

Второе место заняла Симона Сент-Пьер (Канада). Бронзовым призером стала Ноэль Рот (США).

Ранее сообщалось, что казахстанская спортсменка дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу.

Напомним, Алматы поучаствовал в новом мировом рекорде в лыжных видах спорта.