    21:30, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанка Александра Скороходова выиграла «золото» юниорского турнира в Италии

    Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия).

    Второе место заняла Симона Сент-Пьер (Канада). Бронзовым призером стала Ноэль Рот (США).

    Ранее сообщалось, что казахстанская спортсменка дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу.

    Напомним, Алматы поучаствовал в новом мировом рекорде в лыжных видах спорта.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
