Алматы поучаствовал в новом мировом рекорде в лыжных видах спорта

33-летний Кингсбери выступает в сборной Канады по фристайлу-могулу с 2010 года, когда и дебютировал в Кубке мира по этому виду спорта. За 16 лет спортсмен вошел в число наиболее выдающихся атлетов в лыжных видах спорта. На этапе Кубка мира в канадском Валь Сент-Коме, прошедшем 9 и 10 января, Кингсбери одержал свою 100-ю победу в карьере на данном турнире.

Таким образом Микаэль вошел в неофициальный элитный клуб спортсменов-лыжников мира, кому покорилось данное достижение.

Примечательно, что частью достижения мирового уровня, установленного Кингсбери, являются его пять побед, одержанных на этапах Кубка мира в Алматы. Впервые Кингсбери выиграл соревнования в индивидуальном могуле на этапе Кубка мира в Алматы на Шымбулаке 17 марта 2023 года. Спустя год, 8 и 9 марта 2024-го, Кингсбери не было равных как в индивидуальном, так и в параллельном могуле. 28 февраля и 1 марта 2025 года Микаэль Кингсбери вновь выиграл индивидуальный и параллельный могул.

Таким образом, в числе 100 побед на Кубках мира Кингсбери есть пять выигрышей на соревнованиях в Алматы.

Добавим, что абсолютный рекордсмен по подиумам в зимних видах спорта – норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален с 263 подиумами (включая лыжные гонки),

Рекорды в дисциплинах по победам на Кубках мира удерживают американка Микаэла Шифрин (горнолыжный спорт, 104 победы, что является абсолютным рекордом в горнолыжном спорте и превышает 100 подиумов), швед Ингемар Стенмарк (горнолыжный спорт, рекордсмен по победам в слаломе и гигантском слаломе, также имеет более 100 подиумов в этих дисциплинах), норвежец Йоханнес Клебо (105 побед, один из самых титулованных лыжников в истории, и его статистика по подиумам в совокупности всех соревнований исчисляется сотнями).

Среди казахстанских спортсменов рекорд по подиумам Кубков мира в лыжных видах спорта принадлежи лыжнику Владимиру Смирнову. За карьеру он одержал 30 побед, в целом 66 раз поднимался на подиум.

На счету Кингсбери также есть три медали Олимпийских игр, в том числе одна золотая и две серебряные.

Ранее в сборной Казахстана по фристайлу-могулу рассказали о подготовке к зимним Олимпийским играм.